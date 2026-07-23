TOUR DE FRANCIA
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Últimos metros de la subida a Orcières-Merlett

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23 July 2026, France, Orcieres-Merlette: Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education-EasyPost approaches the finish line of stage 18 of the 2026 Tour de France cycling race, a stage of 185km from Voiron to Orcieres-Merlette. Photo: Jasper Jacobs/Belga/dpa
18:00 - 20:00

Richard Carapaz. Imagen: Europa Press

Euskaraz irakurri: Orcières-Merletteko igoeraren azken metroak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Richar Carapaz (EF Education) ha ganado la decimoctava etapa del Tour de Francia. El ecuatoriano ha atacado a 3,5 kilómetros del final y ha cruzado la línea de meta en solitario, en Orcières-Merlett. Por detrás han llegado Mauro Schmid, segundo, y Matteo Jorgenson, tercero.

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