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Ion Izagirre: “Sabíamos que iba a ser un día complicado para coger la escapada"

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Ion Izagirre, 18. etaparen adierazpenak
18:00 - 20:00
Ion Izagirre, ciclista vasco del Cofidis.
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre: “Bagenekien egun zaila izango zela ihesaldia hartzeko”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista del Cofidis ha declarado que hoy ha sido un día duro. No se ha podido meter en la escapada, pero sí en un segundo grupito que ha rodado más atrás. Sin embargo, no han podido alcanzar la fuga.

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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