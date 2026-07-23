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Carapaz: “Volver a ganar me ha costado mucho"

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18:00 - 20:00
Richard Carapaz tras ganar la 18ª etapa del Toru de Francia en la cima de Orcières-Merlette. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Richard Carapazi elkarrizketa, Frantziako Tourreko 18. etaparen irabazlea Orcieres-Merletten
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la etapa 18 del Tour de Francia, ha afirmado que esta victoria "ha costado mucho" y ha recordado que lo había intentado en varias ocasiones en esta edición.

UCI World Tour Ciclismo Tour de Francia

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