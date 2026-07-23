Carapaz: “Volver a ganar me ha costado mucho"
El ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la etapa 18 del Tour de Francia, ha afirmado que esta victoria "ha costado mucho" y ha recordado que lo había intentado en varias ocasiones en esta edición.
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Tadej Pogacar ha construido un imperio tan grande y extenso como su palmarés. El ciclista esloveno está haciendo historia en el ciclismo, pero ¿cómo anda en cuestión de dinero? He aquí lo que ha explicado Xabier Usabiaga en el programa “On Tour”.
Últimos metros de la subida a Orcières-Merlett
Richar Carapaz (EF Education) ha ganado la decimoctava etapa del Tour de Francia. El ecuatoriano ha atacado a 3,5 kilómetros del final y ha cruzado la línea de meta en solitario, en Orcières-Merlett. Por detrás han llegado Mauro Schmid, segundo, y Matteo Jorgenson, tercero.
Carapaz se lleva el gato al agua en la fuga tras pegar un hachazo en las ascensión a Orcières-Merlette
El escalador ecuatoriano del EF Education - EasyPost ha sido el más fuerte y el más listo en los kilómetros finales. Es su segunda victoria en la ronda gala dos años después de haber ganado en Super Devouly.
Ion Izagirre: “He tenido el peor día del Tour”
Hemos estado con Ion Izagirre al final de la 17ª etapa, en Voiro. El de Ormaiztegi ha explicado que hoy ha tenido “el peor día” y que está siendo un “duro tour”.
Polémica y malestar en el pelotón por los controles de madrugada en el Tour de Francia
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Victoria de Philipsen en el esprint de Voiron
Jasper Phiilipsen se ha impuesto en la decimoséptima etapa del Tour de Francia, en Voiron. Su compañero de equipo Van der Poel ha rodado a Philipsen prácticamente hasta la línea de meta y este ha ganado el sprint con facilidad. Mauro Schimid ha llegado segundo y Olav Kooij tercero.
Philipsen se estrena en el esprint reducido de Voiron
Su lanzador, Mathieu Van der Poel, le ha dejado practicamente en bandeja la victoria al esprinter belga. Es la undécima victoria en el Tour del ciclista del Alpecin, la primera en esta edición, que ha superado al suizo Mauro Schmid y al neerlandés Olav Kooij.