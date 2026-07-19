FRANTZIAKO TOURRA
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Vingegaardek lepauztaia hautsi du

"Hausturaren larritasuna dela eta, ebakuntza kirurgiko bat egitea gomendatu da, eta hurrengo egunetan egingo da", adierazi du Visma taldeak.
Vingegaard erorikoa
Vingegaard arreta medikoa jasotzen.
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jonas Vingegaard danimarkarrak lepauztaia eta urradura ugari ditu, hamabosgarren etapan, sailkapen nagusiko bigarren etapan, izan duen erorikoaren ostean, bere taldeak jakinarazi duenez. "Hausturaren larritasuna dela eta, ebakuntza kirurgiko bat egitea gomendatu da, eta hurrengo egunetan egingo da", adierazi du Visma taldeak.

Txirrindulari daniarra biribilgune baten irteeran erori da Plateau de Solaisoneko helmugarako 20 bat kilometro falta zirenean, bere taldea tropelaren erritmoa markatzen ari zenean. 29 urteko danimarkarra lurrera joan da eta beste txirrindulari batzuk eraman ditu aurretik. Berehala sartu da anbulantzia batean, eskuineko besoa eusten zuela, eta erradiografiak egin dizkiote.

Vingegaard, Italiako Giroa irabazi ondoren Tourrera iritsi dena, bigarren zen sailkapen nagusian, Tadej Pogacar esloveniarrarengandik 4.30era. 

Frantziako Tourra Txirrindularitza Jonas Vingegaard

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