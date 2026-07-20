Emakumezkoen Frantziako Tourra, abuztuaren 1etik 9ra EITBn ikusgai
Abuztuaren 1ean hasi eta 9ra bitarte emakumezkoen Frantziako Tourra izango da ikusgai ETBn eta kirolakeitb.eus-en. Aro berriko bosgarren ekitaldia izango da.
Aurtengo edizioak bederatzi etapa izango ditu. Suitzan, Lausanan, hasiko da, eta Nizan bukatu 1.175 kilometro bete ondotik.
Erlojuaren aurkako etapa bat egongo da, eta tropeleko txirrindulari azkarrenek ere aukera izango dute etapa lauetan. Abuztuaren 7ko etapa amaiera aipagarriena da; izan ere, emakumeen tropelak lehenengo aldiz Mont Ventoux mitikoa igo beharko du.
Besteak beste, Ferrand-Prevot, Vollering, Longo, Reusser, Blasi eta Van der Breggen dira faborito. Pauline Ferrand-Prevot 2025eko Tourraren protagonista nagusia. Vismako txirrindularia 33 urterekin itzuli zen errepidera. Mendiko azken bi etapak irabazi zituen, eta ia lau minuturen aldearekin sailkapen nagusia.
Zure interesekoa izan daiteke
Vingegaardek lepauztaia hautsi du
"Hausturaren larritasuna dela eta, ebakuntza kirurgikoa egingo diote hurrengo egunetan", adierazi du Visma taldeak.
Pogacar, Del Toro eta Evenepoelen arteko borroka azken kilometroetan
15. etapako azken kilometroetara Pogacar, Del Toro eta Evenepoel iritsi dira buruan, iheslariak harrapatu ostean. Mexikarra pare bat aldiz saiatu da erasoa jotzen lasterketa hausteko, baina indarrik gabe, azkenean Evenepoelek etapa nola irabazten zuen ikusi behar izan du.
Evenepoelek alternatiba izateko hautagaitza aurkeztu du, Vingegaardek lasterketa utzi duen egunean
Red Bull taldeko txirrindulari belgikarrak bere indarra erakutsi du Plateau de Solaisonen, Tadej Pogacar eta Isaac del Torori (UAE Team Emirates) gailenduta Alpeetako lehen etapan.
Jonas Vingegaardek Tourra uztea eragin duen erorikoa
Jonas Vingegaardek erorikoa izan du hamabosgarren etapako helmugatik 20 kilometrora, eta lasterketa utzi behar izan du. Visma-Lease a Bike taldeko danimarkarra sorbaldan min handia zuela kexatu da, eta anbulantzian eraman dute bizikletara itzuli ezin izan ostean.
ZUZENEAN: Frantziako Tourreko 15. etapa, mendikoa, Champagnole-Plateau de Solaison (184 km)
Frantziako Tourreko 15. etaparen zuzeneko emanaldia: Champagnole-Plateau de Solaison (184 km).
Faboritoen arteko lehia ederra, Frantziako Tourreko 14. etapako azken kilometroetan
Pogacarrek bere nagusitasuna erakutsi du mendiko beste etapa batean, bere lidergoa are gehiago sendotuz. Carapazek ere bere saiakera egin du eguneko ihesaldia sartuta, baina amaieran faboritoen taldeak harrapatu eta gainditu du.
Pogacarrek Tourra bideratuta utzi du, Le Marksteinen erakustaldia emanda
Col du Haagek mendatean egindako eraso gogorrari esker, txirrindulari esloveniarrak bakarrik zeharkatu du helmuga. Frantziako Tourrean lortzen duen 25. etapa garaipena da honakoa, laugarrena aurtengo edizioan, eta kolpe erabakigarria eman dio sailkapen nagusiari.
ZUZENEAN: Alpeetako etapa Frantziako Tourrean, Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)
Frantziako Tourreko 14. etaparen zuzeneko emanaldia, Mulhouse-Le Markstein Fellering (155,3 km). Jardunaldi gogorra Frantziako Alpeetan, lau mendate puntuagarrirekin, horien artean lehen mailako hiru: Grand Ballon, Ballon d'Alsace eta Col du Haag.
Ion Izagirre: “Oso ihesaldi jendetsua izan da hasieratik”
Cofidis taldeko txirrindulariak gaurko etapan bizitako sentsazioak partekatu ditu, zeinetan Ballon d 'Alsace mendatea igo behar izan duten.