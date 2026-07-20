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Emakumezkoen Frantziako Tourra, abuztuaren 1etik 9ra EITBn ikusgai

Aro berriko bosgarren edizioak bederatzi etapa izango ditu. Suitzan, Lausanan, hasiko da, eta Nizan bukatu 1.175 kilometro bete ondotik.
Pauline-Ferrand-Prevot-Visma-Frantziako-Tourra-2025
Pauline Ferrand-Prevot (Visma), iazko Tourreko irabazlea. Artxiboko argazkia: Europa Press
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KIROLAK EITB

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Abuztuaren 1ean hasi eta 9ra bitarte emakumezkoen Frantziako Tourra izango da ikusgai ETBn eta kirolakeitb.eus-en. Aro berriko bosgarren ekitaldia izango da.

Aurtengo edizioak bederatzi etapa izango ditu. Suitzan, Lausanan, hasiko da, eta Nizan bukatu 1.175 kilometro bete ondotik.

Erlojuaren aurkako etapa bat egongo da, eta tropeleko txirrindulari azkarrenek ere aukera izango dute etapa lauetan. Abuztuaren 7ko etapa amaiera aipagarriena da; izan ere, emakumeen tropelak lehenengo aldiz Mont Ventoux mitikoa igo beharko du.

Besteak beste, Ferrand-Prevot, Vollering, Longo, Reusser, Blasi eta Van der Breggen dira faborito. Pauline Ferrand-Prevot 2025eko Tourraren protagonista nagusia. Vismako txirrindularia 33 urterekin itzuli zen errepidera. Mendiko azken bi etapak irabazi zituen, eta ia lau minuturen aldearekin sailkapen nagusia.

Emakume kirolariak UCI World Tour Txirrindularitza Frantziako Tourra

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