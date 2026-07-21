16. etapa
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Evenepoelek hegan egin du Thonongo erlojupekoan, eta bere bigarren garaipena jarraian lortu du

Belgikarrak 28 segundoko aldea atera dio sailkapen nagusiko liderrari, Tadej Pogacar esloveniarrari. Bestalde, Florian Lipowitz alemaniarrak eroriko gogorra izan du, eta lasterketa utzi behar izan du.

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Remco Evenepoel, Thonongo erlojupekoan. Argazkia: EFE

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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Remco Evenepoel belgikarrak hegan egin du Thonongo erlojupekoan, eta bigarren garaipena jarraian lortu du Frantziako Tourrean, Tadej Pogacar esloveniarra mendean hartuta.

Munduko eta Olinpiar Jokoetako txapeldunak 28 segundoko aldea atera dio sailkapen nagusiko liderrari helmugan, eta bere hirugarren erlojupekoa irabazi du Frantziako lasterketan.. Hala ere, Pogacar bere bosgarren Tourra irabazteko posizio onean geratu da.

Iragarkia
Lipowitz erorikoa
18:00 - 20:00
Lipowitzen eroriko gogorra

Lipowitzek Tourra utzi behar izan du eroriko baten ondoriozea

Bestalde, Florian Lipowitz alemaniarrak, iazko Frantziako Tourreko hirugarren sailkatuak, eroriko gogorra izan du erlojupekoan, eta lasterketa utzi behar izan du. Red Bull taldeko txirrindularia, sailkapen nagusiko bosgarrena, lurrera joan da Larringes mendateko jaitsieran.

Ezkerreko lepauztaia minduta, txirrindularia anbulantzia batean igo da, eta agur esan die proba amaitzeko aukerei.

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UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra Remco Evenepoel

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