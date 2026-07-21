FRANTZIAKO TOURRA
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Lipowitzek Tourra uztea eragin duen erorikoa

Iragarkia
Lipowitz erorikoa
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Florian Lipowitzek erorikoa izan du Frantziako Tourreko 16. etapan. Banakako erlojupekoan, bihurgune batean kontrola galdu eta lurrera erori da. Kolpearen ondorioz lepauztaia hautsi eta Tourra utzi behar izan du.

UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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