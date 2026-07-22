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Michael Woods, instinto infinito para el deporte de fondo

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Michael Woods - On Tour
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Última actualización

Michael Woods-en egitasmoa izan du gaur aztergai Xabier Usabiagak. Txirrindularitza profesionalean hasi aurretik, kanadarra atleta profesionala zen dagoeneko. Behin erretiratuta, ez dio kirola egiteari utzi, Triatloia, Gravela, Pierra Menta eta Mendi bizikletan jarraitzen du.

41 urte ondoren, irabazle frantziarrik ez Tourrean
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