15. etapa
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Pogacar, Del Toro eta Evenepoelen arteko borroka azken kilometroetan

Iragarkia
PLATEAU DE SOLAISON (France), 19/07/2026.- Yellow Jersey overall leader Slovenian cyclist Tadej Pogacar (front) of UAE Team Emirates XRG, Belgian cyclist Remco Evenepoel (R) of Red Bull - Bora - Hansgrohe, and Mexican cyclist Isaac del Toro (back) of UAE Team Emirates XRG in action during Stage 15 of the Tour de France, a 183.9 km route from Champagnole to Plateau de Solaison, France, 19 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Remco Evenepoel eta Tadej Pogacar. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

15. etapako azken kilometroetara Pogacar, Del Toro eta Evenepoel iritsi dira buruan, iheslariak harrapatu ostean. Mexikarra pare bat aldiz saiatu da erasoa jotzen lasterketa hausteko, baina indarrik gabe, azkenean Evenepoelek etapa nola irabazten zuen ikusi behar izan du.

Isaac del Toro Tadej Pogacar Frantziako Tourra UAE Tourra Remco Evenepoel

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