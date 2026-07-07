4. etapa
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Mads Pedersen, ihesaldi jendetsuko indartsuena Foixen, eta Torstein Traeen, lider berria

Hogeita hamar bat txirrindularik, tartean Ion Izagirrek, eguneko ihesaldia osatu dute, tropelak egiten utzi baitie. Azken zatian, Col de Montseguretik aurrera, erasoak hasi dira ihesaldi horretan parte hartu dutenen artean, eta Danimarkako txirrindularia izan da azkarrena amaieran.

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Torstein Træen (Uno-X Mobility) norvegiarra, Tourreko lider berria. Argazkia: EFE

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mads Pedersen (Lidl-Trek) txirrindulari daniarrak irabazi du astearte honetan Frantziako Tourraren laugarren etapa, Carcasona eta Foix artean jokatu dena (181,9 kilometro), Raul Garcia Pierna (Movistar Team) espainiarra eta Torstein Træen (Uno-X Mobility) norvegiarra esprintean mendean hartuta.

Ion Izagirre (Cofidis) txirrindulari ormaiztegiarra ihesaldian sartu da, baina erasoen ostean, atzean geratu da, azken kilometroetan.

Baina, zalantzarik gabe, eguneko protagonista nagusia, etapa irabazleaz haratago, Torstein Træen norvegiarra da, Frantziako Tourrean parte hartu duen bigarren aldian, eta 2025eko Vueltako sailkapen nagusian bederatzigarren izan ondoren, lider jarri baita, faborito nagusiei minutu dezenteko aldea aterata.

Iragarkia
Mads-Pedersen-Tour-Francia-4-etapa
18:00 - 20:00

Tropel nagusia 13 minutura helmugaratu da, lasai, bat eginda. Sailkapen nagusia erabat irauli da. Torsteinek agintzen du, Quinnek jarraitzen dio denbora berarekin eta ondoren Vacek txekiarra 3:50era. Pogacar laugarren agertzen da 7:53ra, faboritoen buruan. Torstein hirugarren lider norvegiarra da Tourrean, Thor Hushov eta Alexander Kristoffen ostean.

Carcasona 40 gradu inguruko labea zen. Beroa aurkaria bihurtu da tropelarentzat, ausartenentzat markatutako jardunaldi batean. Bitartean, "eskuzabaltasun" adibide batean, UCIk indarberritzeko guneak areagotzea erabaki du, beroaren ondorio suntsitzaileei aurre egiteko.

Berehala eskastu da tropela 34 txirrindulariko espedizio batekin. Sailkapen nagusiko izenek lizentzia eman diete etapa ehiztariei, maillot berdea irabazteko hautagaiei eta hainbat txirrindulari ausarti.

Garaipena aurrean zegoen talde nagusiaren jarrera ikusita, Coudons gailurrean 7:15 galduta (2. mailako mendatea, 10,9 km % 5,5era), ibilbide erdian. Mendatetik Tratnik eta Vacek igaro dira lasterketa-buruan, baina eguneko azken igoeran hondoratu dira, Col de Montsegurren (2. mailakoa, 6,9 km % 6,1era), non garaipenerako borrokan 10 laguneko taldea geratu da aurrean.

Tontorretik, Montsegur gotorleku ospetsutik, 35 kilometroko jaitsiera geratzen zen Foixeraino. Tropel nagusia 12 minutura zegoen. Hamar gizon loriaren bila Foixen, Okzitania eskualdeko herrian.

Pedersenek lan erraza zuen ihesaldia errentagarri egiteko, taldeko azkarrena baitzen. Azken bihurgunean Vauquelinek erasoa jo du, baina danimarkarraren erantzuna izugarria izan da.

Pedersenek 60 garaipen lortu ditu, horietatik bost Giroan, lau Vueltan eta bi Tourrean. Denboraldi honetan, lehenengoa erdietsi du Foixen, eta, gainera, puntukako maillot berdea jantzi du. Hori da bere helburu nagusia. Lehen urrats erraldoia eman du.

 

Mads Pedersen, etapa garailea

Garaipen hau nire taldearen maisulana izan da

"Zalantzarik gabe, garaipen hau nire taldearen maisulana izan da. Asko sufritu dut azken igoeran. Quinn (Simmons) eta Mathias (Vacek) zoragarri aritu dira niri erritmoa markatzeko garaian, gailurra baino lehen denbora gehiegi gal ez genezan, eta gero makina gisa lan egin dute handik helmugara arte. Esfortzu izugarria eta talde garaipen handia gaur!", esan du hunkituta Pedersenek.

"Elkarrizketa ona izan dut gure managerrarekin, Luca Guercilenarekin, etapa hasi aurretik. Berarentzat etapa bat irabazteko eskatu dit, ahal izanez gero Tourraren hasieran, eta bagenekien hau egun ona izan zitekeela niretzat. Garaipen hau Lucarentzat da, elkarrekin igaro ditugun urte on guztiengatik. Oso eskertuta nago nigatik egin duen guztiagatik", azaldu du.

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UCI World Tour Txirrindularitza Frantziako Tourra

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