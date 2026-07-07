Rino Matarazzok Realarekin berritu du, 2027-2028 denboraldiko amaierara arte
Talde txuri-urdineko entrenatzaileak, berritzea baieztatuta, nabarmendu du “pozik” dagoela orain arte egindako lanarekin, eta etorkizunari ilusioz begiratzen diola: “Oso lotura berezia sortu dut Gipuzkoako jendearekin, jokalariekin eta klubeko langileekin. Antzeko balioak partekatzen ditugu, eta horrek dena errazten du”, esan du.
Rino Matarazzo Realeko entrenatzaileak talde txuri-urdinarekin zuen kontratua berritu du, 2027-2028 denboraldiko amaierara arte, asteartean euskal klubak iragarri duenez.
Testuinguru horretan, entrenatzaile estatubatuarrak denboraldi batez luzatu du Realarekin lotzen zuen kontratua. Matarazzo 2025eko abenduan iritsi zen Realera, Sergio Franciscoren ordez, eta, lau hilabeteren buruan, lortu zuen euskal taldeak Errege Kopa irabaztea; izan ere, Donostiako taldeak Atletico Madril menderatu zuen, apirilean, Sevillan, txapelketako finalean. EA Sports Ligari dagokionez, Realak, Matarazzok zuzenduta, azkar egin zuen aurrera; berehala utzi zituen atzean sailkapeneko behealdea, Europako postuetatik oso gertu kokatu zen, eta, jardunaldi gutxi batzuk gelditzen zirela, hurrengo Txapeldunen Liga jokatzeko aukera ere izan zuen.
Realaren web orriak jasotako adierazpenetan, Rino Matarazzo pozik azaldu da orain arte egindako lanarekin, eta nabarmendu du etorkizunari ilusioz begiratzen diola: “Oso lotura berezia sortu dut Gipuzkoako jendearekin, jokalariekin eta klubeko langileekin. Antzeko balioak partekatzen ditugu, eta horrek dena errazten du”, adierazi du.
“Ez dut inolako arazorik exijentziarekin edo listoia altua izatearekin. Zintzo esanda, presiopean oso ondo lehiatzen dugu. Aurten izango ditugun lehiaketek ilusio handia pizten digute, eta egunero geure buruari ahalik eta gehien eskatuko diogu helbururik handienak lortzeko”, azpimarratu du Matarazzok.
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