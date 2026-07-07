Edin Terzic Athleticen entrenatzaile berria, bere aurkezpenean: “Lehenengo erantzuna Lezama da”
Alemaniarrak, asteartean, aurrenekoz egin du agerraldia talde zuri-gorriaren entrenatzaile bezala, Bilbon. Terzicek nabarmendu du ez duela fitxaketarik eskatu, uste baitu jokalari onak dituela bere esanetara, eta azpimarratu du ilusio handia duela Athleticen lan egiteagatik eta taldea San Mamesen zuzendu ahal izateagatik.
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