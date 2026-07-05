TOUR DE FRANCIA
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Ion Izagirre: “Tentsio handiko eguna izan da”

Iragarkia
Ion Izagirre: "Tentsio handiko eguna izan da"
18:00 - 20:00
Ion Izagirre, Cofidis taldeko euskal txirrindularia.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Cofidis taldeko euskal txirrindulariak esan du haizea indartsua izan dela gaurko etapan zehar, baina oso giro polita nabaritu duela ibilbide osoan.

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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Jonas Vingegaardek estreinatu du elastiko horia Team Visma - Lease a Bike taldeak irabazi ostean

Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. postuan amaitzeko.

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