Ion Izagirre: “Tentsio handiko eguna izan da”
Cofidis taldeko euskal txirrindulariak esan du haizea indartsua izan dela gaurko etapan zehar, baina oso giro polita nabaritu duela ibilbide osoan.
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Nola ospatu duten etapa garaipena Del Torok eta Pogacarrek!
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak Frantziako Tourreko bere lehen etapa irabazi du bigarren jardunaldian, Tadej Pogacar taldekideak aurretik helmugaratzen utzi ondoren. Emozioz gainezka bukatu du Del Torok, eta gogoz ospatu dute biek garaipena.
Horrelakoa izan da Frantziako Tourreko 2. etapako azken kilometroa, Del Tororen garaipenarekin
Mexikarra Tadej Pogacar taldeburuarekin batera iritsi da helmugara, eta hark Frantziako Tourrean lortutako lehen garaipena oparitu dio.
Uijtdebroeksek 5 litro ur edan ditu bigarren etapako irteera hartu baino lehen
Movistar taldeko txirrindulari belgikarrak karranpak izan zituen eta 1.53 minutu galdu zituen taldekako erlojupekoan. Hala, gauza bera gertatzea saihestu nahi izan du.
Tourreko 1. etapako protagonisten adierazpenak
Jonas Vingegaard, lehen etapako irabazleak, eta Xabier Mikel Azparrenek, gaur bizi dituzten sentsazioak partekatu dituzte.
Vingegaard, Ganna, Pogacar eta Izagirreren azken metroak Bartzelonako inaugurazio-erlojupekoan
Visma taldeko danimarkarra da Frantziako lehen liderra kataluniar lurraldeko erlojupeko atipikoaren ostean.
Jonas Vingegaardek estreinatu du elastiko horia Team Visma - Lease a Bike taldeak irabazi ostean
Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. postuan amaitzeko.
Abian da Frantziako Tourra, Pogacar eta Vingegaard faborito nagusi direla
Euskal txirrindularitzak ere bere ordezkaritza izango du lasterketan, Ion Izagirre, Xabier Mikel Azparren eta Alex Aranbururekin.
Izagirrek, Aranburuk eta Azparrenek ilusioz eta baikor ekingo diote Tourrari
2026ko Frantziako Tourraren aurkezpena egin dute gaur arratsaldean BArtzelonan. Bertan aurkeztu dituzte lasterketan parte hartuko dituzten 23 taldeak, tartean, Caja Rural. Gainera, euskal txirrindularitzaren ordezkariekin ere izan gara, Ion Izagirrerekin, Alex Aranbururekin eta Xabier Mikel Azparrenekin.
2026ko Frantziako Tourrean parte hartuko duten txirrindularien zerrenda
Lasterketaren 113. ekitaldia uztailaren 4tik 26ra bitartean jokatuko dute, Bartzelonan hasiko da, eta Parisen amaitu. 23 taldek eta 184 txirrindularik hartuko dute parte tartean Caja Rural-Seguros RGAk eta Ion Izagirrek, Alex Aranburuk eta Xabier Mikel Azparrenek.