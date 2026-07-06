FRANTZIAKO TOURRA
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Aranburu eta Azparren: “Oso etapa gogorra izan da”

Iragarkia
Aranburu eta Azparren
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

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Beroaren eta UAE taldeak jarri duen abiaduraren eraginez, Alex Aranburuk (Cofidis) eta Xabier Mikel Azparrenek (Q36.5) adierazi dute “oso etapa gogorra” izan dela Frantziako Tourreko hirugarrena. Les Angleseko helmugan egon gara biekin.

Tadej Pogacarrek irabazi du Granollers eta Les Angles arteko Frantziako Tourreko hirugarren etapa
Pogacarri Frantziako Tourreko lehen garaipena eman dioten hirugarren etapako azken metroak
Alex Aranburu UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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