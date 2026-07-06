Aranburu eta Azparren: “Oso etapa gogorra izan da”
Beroaren eta UAE taldeak jarri duen abiaduraren eraginez, Alex Aranburuk (Cofidis) eta Xabier Mikel Azparrenek (Q36.5) adierazi dute “oso etapa gogorra” izan dela Frantziako Tourreko hirugarrena. Les Angleseko helmugan egon gara biekin.
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Pogacarri Frantziako Tourreko lehen garaipena eman dioten hirugarren etapako azken metroak
Pogacarrek lehen garaipena lortu du aurtengo Frantziako Tourreko hirugarren etapan, Les Anglesen. Helmugaratzeko 200 metro falta zirenean, erritmoa aldatu du esloveniarrak eta aukerarik gabe utzi ditu ingurukoak.
Pogacarrek etapa eta maillot horia lortu ditu Les Angleseko igoera laburrean, beroak baldintzatutako jardunaldian
Esloveniako izarrak lehen garaipen bildu du aurtengo edizioan, Del Toro taldekideak azken igoeran egindako lan aparta errematatu ostean. Horrela, txirrindulari mexikarrak mesedea itzuli dio bere taldeburuari, eta honek amaiera bikaina eman dio.
Matxin: “Gaur ikusi duguna benetako artelana izan da"
UAE Team Emirates taldeko zuzendari teknikoak, Joxean Fernandez 'Matxin' basauriarrak, Pogacarrek etapa garaipena Del Toro taldekideari eman izana goraipatu du. Matxinek "benetako artelan" gisa deskribatu du gertatutakoa.
Nola ospatu duten etapa garaipena Del Torok eta Pogacarrek!
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak Frantziako Tourreko bere lehen etapa irabazi du bigarren jardunaldian, Tadej Pogacar taldekideak aurretik helmugaratzen utzi ondoren. Emozioz gainezka bukatu du Del Torok, eta gogoz ospatu dute biek garaipena.
Pogacarrek garaipena oparitu dio Del Torori Montjuïcen, eta Vingegaardek lidergoari eutsi dio
Tadej Pogacarrek Isaac del Toro taldekideari eman dio garaipena Frantziako Tourreko bigarren etapan, Tarragona eta Bartzelona artean. Mexikarrak ospe handiko garaipena lortu du Montjuïceko helmugan, eta Jonas Vingegaardek sailkapen nagusiko liderraren maillot horia mantendu du.
Ion Izagirre: “Tentsio handiko eguna izan da”
Cofidis taldeko euskal txirrindulariak esan du haizea indartsua izan dela gaurko etapan zehar, baina oso giro polita nabaritu duela ibilbide osoan.
Horrelakoa izan da Frantziako Tourreko 2. etapako azken kilometroa, Del Tororen garaipenarekin
Mexikarra Tadej Pogacar taldeburuarekin batera iritsi da helmugara, eta hark Frantziako Tourrean lortutako lehen garaipena oparitu dio.
Uijtdebroeksek 5 litro ur edan ditu bigarren etapako irteera hartu baino lehen
Movistar taldeko txirrindulari belgikarrak karranpak izan zituen eta 1.53 minutu galdu zituen taldekako erlojupekoan. Hala, gauza bera gertatzea saihestu nahi izan du.
Tourreko 1. etapako protagonisten adierazpenak
Jonas Vingegaard, lehen etapako irabazleak, eta Xabier Mikel Azparrenek, gaur bizi dituzten sentsazioak partekatu dituzte.