Pogacarrek garaipena oparitu dio Del Torori Montjuïcen, eta Vingegaardek lidergoari eutsi dio
Frantziako Tourrak UAE Team Emirates taldearen nagusitasun osoko jardunaldia bizi izan du igande honetan, Tarragona eta Bartzelona artean jokatu den 168,5 kilometroko bigarren etapan. Emiratiar taldeak kontrolpean izan du lasterketa hasieratik amaierara arte, eta Montjuïceko zirkuituan borobildu du bere estrategia.
Helmugarako 500 metro falta zirenean, mexikar gazteak eraso indartsua jo du, eta Tadej Pogacar taldekideak eta liderrak bakarrik erantzun dio. Biek behin betiko tartea ireki dute, eta, garaipena ziurtatuta, oroimenerako irudi bat utzi dute, elkarri lehen postua eskaintzeko keinua egin baitute. Azkenean, Pogacarrek Del Toro gonbidatu du helmuga lehen postuan zeharkatzera, talde-lanaren eta lidergoaren irudi bikaina eskainiz.
Arrakasta honekin, Del Toro Raul Alcala 1989an eta 1990ean irabazle izan zenetik Tourreko etapa bat irabazi duen lehen mexikarra izan da, bere herrialdeko txirrindularitzarako 37 urteko itxaronaldiari amaiera emanez.
Remco Evenepoelek hirugarren bukatu du, eta Jonas Vingegaardek laugarren. Danimarkarrak elastiko horia mantendu du, baina sei segundo galdu ditu Pogacarrekiko.
Juan Ayusok faboritoen artean amaitu du etapa, eta sailkapen nagusiko bosgarren postuan dago; Del Toro, berriz, laugarren posturaino igo da, eta maillot zuria jantzi du, lasterketako gazterik onenaren elastikoa.
Jardunaldia Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), Felix Engelhardt eta Frank van den Broek protagonista izan dituen ihesaldi batekin hasi da, UAEk eta Visma-Lease a Bike taldeak Bartzelonan sartu aurretik neutralizatu dutena.
Montjuïceko zirkuituan, UAEk erritmo gogorra ezarri du Brandon McNulty tropelaren buruan zela, azken metroetan iritsi den une erabakigarriaren zain. Izan ere, Richard Carapaz, Tobias Johannessen eta Mattias Skjelmoseren saiakerak ez dira nahikoak izan Pogacarren taldeak prestatutako amaiera saihesteko.
Granollers eta Les Angles arteko hirugarren etapari ekingo dio Tourrak astelehen honetan, eta aurtengo edizioko lehen etapa maldan gora amaituko da, baina litekeena da Pirinioetako Trevillach inguruan piztutako suteak ibilbidea aldatzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Matxin: “Gaur ikusi duguna benetako artelana izan da"
UAE Team Emirates taldeko zuzendari teknikoak, Joxean Fernandez 'Matxin' basauriarrak, Pogacarrek etapa garaipena Del Toro taldekideari eman izana goraipatu du. Matxinek "benetako artelan" gisa deskribatu du gertatutakoa.
Nola ospatu duten etapa garaipena Del Torok eta Pogacarrek!
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak Frantziako Tourreko bere lehen etapa irabazi du bigarren jardunaldian, Tadej Pogacar taldekideak aurretik helmugaratzen utzi ondoren. Emozioz gainezka bukatu du Del Torok, eta gogoz ospatu dute biek garaipena.
Ion Izagirre: “Tentsio handiko eguna izan da”
Cofidis taldeko euskal txirrindulariak esan du haizea indartsua izan dela gaurko etapan zehar, baina oso giro polita nabaritu duela ibilbide osoan.
Horrelakoa izan da Frantziako Tourreko 2. etapako azken kilometroa, Del Tororen garaipenarekin
Mexikarra Tadej Pogacar taldeburuarekin batera iritsi da helmugara, eta hark Frantziako Tourrean lortutako lehen garaipena oparitu dio.
Uijtdebroeksek 5 litro ur edan ditu bigarren etapako irteera hartu baino lehen
Movistar taldeko txirrindulari belgikarrak karranpak izan zituen eta 1.53 minutu galdu zituen taldekako erlojupekoan. Hala, gauza bera gertatzea saihestu nahi izan du.
Tourreko 1. etapako protagonisten adierazpenak
Jonas Vingegaard, lehen etapako irabazleak, eta Xabier Mikel Azparrenek, gaur bizi dituzten sentsazioak partekatu dituzte.
Vingegaard, Ganna, Pogacar eta Izagirreren azken metroak Bartzelonako inaugurazio-erlojupekoan
Visma taldeko danimarkarra da Frantziako lehen liderra kataluniar lurraldeko erlojupeko atipikoaren ostean.
Jonas Vingegaardek estreinatu du elastiko horia Team Visma - Lease a Bike taldeak irabazi ostean
Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. postuan amaitzeko.
Abian da Frantziako Tourra, Pogacar eta Vingegaard faborito nagusi direla
Euskal txirrindularitzak ere bere ordezkaritza izango du lasterketan, Ion Izagirre, Xabier Mikel Azparren eta Alex Aranbururekin.