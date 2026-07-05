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Pogacarrek garaipena oparitu dio Del Torori Montjuïcen, eta Vingegaardek lidergoari eutsi dio

Tadej Pogacarrek Isaac del Toro taldekideari eman dio garaipena Frantziako Tourreko bigarren etapan, Tarragona eta Bartzelona artean. Mexikarrak ospe handiko garaipena lortu du Montjuïceko helmugan, eta Jonas Vingegaardek sailkapen nagusiko liderraren maillot horia mantendu du.
Pogacar eta Del Toro Tourra
Pogacarrek Del Toro taldekideari eman dio garaipena. Argazkia: EITB
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Tourrak UAE Team Emirates taldearen nagusitasun osoko jardunaldia bizi izan du igande honetan, Tarragona eta Bartzelona artean jokatu den 168,5 kilometroko bigarren etapan. Emiratiar taldeak kontrolpean izan du lasterketa hasieratik amaierara arte, eta Montjuïceko zirkuituan borobildu du bere estrategia.

Helmugarako 500 metro falta zirenean, mexikar gazteak eraso indartsua jo du, eta Tadej Pogacar taldekideak eta liderrak bakarrik erantzun dio. Biek behin betiko tartea ireki dute, eta, garaipena ziurtatuta, oroimenerako irudi bat utzi dute, elkarri lehen postua eskaintzeko keinua egin baitute. Azkenean, Pogacarrek Del Toro gonbidatu du helmuga lehen postuan zeharkatzera, talde-lanaren eta lidergoaren irudi bikaina eskainiz.

Arrakasta honekin, Del Toro Raul Alcala 1989an eta 1990ean irabazle izan zenetik Tourreko etapa bat irabazi duen lehen mexikarra izan da, bere herrialdeko txirrindularitzarako 37 urteko itxaronaldiari amaiera emanez.

Remco Evenepoelek hirugarren bukatu du, eta Jonas Vingegaardek laugarren. Danimarkarrak elastiko horia mantendu du, baina sei segundo galdu ditu Pogacarrekiko.

Juan Ayusok faboritoen artean amaitu du etapa, eta sailkapen nagusiko bosgarren postuan dago; Del Toro, berriz, laugarren posturaino igo da, eta maillot zuria jantzi du, lasterketako gazterik onenaren elastikoa.

Iragarkia
Barcelona (Spain), 05/07/2026.- Mexican cyclist Isaac del Toro (up) of UAE Team Emirates XRG celebrates at the finish area with teammate Polka Dot Jersey best climber Slovenian cyclist Tadej Pogacar (down) after the former wins the 2nd stage of the Tour de France cycling tour, a 168.5 km race from Tarragone to Barcelona, Spain, 05 July 2026. (Ciclismo, Francia, España) EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL
18:00 - 20:00

Jardunaldia Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), Felix Engelhardt eta Frank van den Broek protagonista izan dituen ihesaldi batekin hasi da, UAEk eta Visma-Lease a Bike taldeak Bartzelonan sartu aurretik neutralizatu dutena.

Montjuïceko zirkuituan, UAEk erritmo gogorra ezarri du Brandon McNulty tropelaren buruan zela, azken metroetan iritsi den une erabakigarriaren zain. Izan ere, Richard Carapaz, Tobias Johannessen eta Mattias Skjelmoseren saiakerak ez dira nahikoak izan Pogacarren taldeak prestatutako amaiera saihesteko.

Granollers eta Les Angles arteko hirugarren etapari ekingo dio Tourrak astelehen honetan, eta aurtengo edizioko lehen etapa maldan gora amaituko da, baina litekeena da Pirinioetako Trevillach inguruan piztutako suteak ibilbidea aldatzea.

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Isaac del Toro UCI World Tour Tadej Pogacar Frantziako Tourra Txirrindularitza Jonas Vingegaard

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18:00 - 20:00
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Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. postuan amaitzeko.

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