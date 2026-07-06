Pogacarrek etapa eta maillot horia lortu ditu Les Angleseko igoera laburrean, beroak baldintzatutako jardunaldian
Esloveniako izarrak lehen garaipen bildu du aurtengo edizioan, Del Toro taldekideak azken igoeran egindako lan aparta errematatu ostean. Horrela, txirrindulari mexikarrak mesedea itzuli dio bere taldeburuari, eta honek amaiera bikaina eman dio.
Tadej Pogacar esloveniarrak bere 22. etapa garaipena lortu du Frantziako Tourrean, Jonas Vingegaard danimarkarraren eta Richard Carapaz ekuadortarraren aurretik helmugaratuta. Gainera, Pogacarrek maillot horia kendu dio txirrindulari eskandinaviarrari.
Tour honen mendi ertaineko lehen etapan, Granollersetik abiatu ondoren Katalunia zapalduko duen azken etapan, Pogacar Isaac del Toro taldekidearekin fidatu da --etapa Montjuicen (Bartzelona) oparitu ostean--, helmugatik 200 metrora eraman zezan, eta hor gogor jo du erasoa esloveniarrak.
UAEko txirrindulariak bi segundoko errenta lortu du helmugan Visma taldeko danimarkarrarekiko, eta horrek, gainsariarekin batera, aurka zuen sei segundoko desabantaila berdindu du. Hala, maillot horia esloveniarrak eramango du, postuak gehitzeagatik.
Remco Evenepoel belgikarra zortzigarren izan da, lau segundora, eta sailkapen nagusiko hirugarren postuari eutsi dio, liderrarengandik 23 segundora, Isaac del Toro mexikarrak baino bat gutxiago.
Juan Ayuso espainiarra hamargarren izan da, irabazlearengandik lau segundora, eta sailkapen nagusiko bosgarren postuan jarraitzen du, 27 segundora, Paul Seixas gazte frantziarraren (48 segundora) eta Florian Lipowitz alemaniarraren (53 segundora) aurretik.
Tadej Pogacar
Taldeagatik irabazi nahi nuen
Etapako irabazleak eta sailkapen nagusiko lider berriak aitortu du lidertza lortzea ez zela hasierako "plana", baina aukera sentitu duela eta "taldeagatik" egin nahi izan duela.
“Konturatu naiz martxa bat gehiago nuela azken mendatean, eta Isaac imitatu nahi izan dut eta taldea saritu. Etapa erdian garaipenaren bila joatea erabaki dugu. Ez zen hasierako plana (...) Baina Tourrean gaude eta irabazteko aukera badugu, ez diogu ihes egiten utzi behar", erantsi du UAEko txirrindulariak.
"Horiz janztea amets bat da edozein adineko eta estatuseko edozein txirrindularirentzat. Ez dakit zenbat aldiz eraman dudan, ezta zenbat egunez mantenduko dudan ere, baina berriro janztea berezia da. Une bakoitza maillotaz gozatzen saiatuko gara", azpimarratu du.
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