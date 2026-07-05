Frantziako Tourra
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Nola ospatu duten etapa garaipena Del Torok eta Pogacarrek!

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Barcelona (Spain), 05/07/2026.- Mexican cyclist Isaac del Toro (up) of UAE Team Emirates XRG celebrates at the finish area with teammate Polka Dot Jersey best climber Slovenian cyclist Tadej Pogacar (down) after the former wins the 2nd stage of the Tour de France cycling tour, a 168.5 km race from Tarragone to Barcelona, Spain, 05 July 2026. (Ciclismo, Francia, España) EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL
18:00 - 20:00
Del Toro eta Pogacar garaipena ospatzen. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

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Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak Frantziako Tourreko bere lehen etapa irabazi du bigarren jardunaldian, Tadej Pogacar taldekideak aurretik helmugaratzen utzi ondoren. Emozioz gainezka bukatu du Del Torok, eta gogoz ospatu dute biek garaipena.

Isaac del Toro UCI World Tour Tadej Pogacar Frantziako Tourra Txirrindularitza

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Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. postuan amaitzeko.

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