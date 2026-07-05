Nola ospatu duten etapa garaipena Del Torok eta Pogacarrek!
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak Frantziako Tourreko bere lehen etapa irabazi du bigarren jardunaldian, Tadej Pogacar taldekideak aurretik helmugaratzen utzi ondoren. Emozioz gainezka bukatu du Del Torok, eta gogoz ospatu dute biek garaipena.
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Matxin: “Gaur ikusi duguna benetako artelana izan da"
UAE Team Emirates taldeko zuzendari teknikoak, Josean Fernandez 'Matxin' basauriarrak, Pogacarrek etapa garaipena Del Toro taldekideari eman izana goraipatu du. Matxinek "benetako artelan" gisa deskribatu du gertatutakoa.
Pogacarrek garaipena oparitu dio Del Torori Montjuïcen, eta Vingegaardek lidergoari eutsi dio
Tadej Pogacarrek Isaac del Toro taldekideari eman dio garaipena Frantziako Tourreko bigarren etapan, Tarragona eta Bartzelona artean. Mexikarrak ospe handiko garaipena lortu du Montjuïceko helmugan, eta Jonas Vingegaardek sailkapen nagusiko liderraren maillot horia mantendu du.
Ion Izagirre: “Tentsio handiko eguna izan da”
Cofidis taldeko euskal txirrindulariak esan du haizea indartsua izan dela gaurko etapan zehar, baina oso giro polita nabaritu duela ibilbide osoan.
Horrelakoa izan da Frantziako Tourreko 2. etapako azken kilometroa, Del Tororen garaipenarekin
Mexikarra Tadej Pogacar taldeburuarekin batera iritsi da helmugara, eta hark Frantziako Tourrean lortutako lehen garaipena oparitu dio.
Uijtdebroeksek 5 litro ur edan ditu bigarren etapako irteera hartu baino lehen
Movistar taldeko txirrindulari belgikarrak karranpak izan zituen eta 1.53 minutu galdu zituen taldekako erlojupekoan. Hala, gauza bera gertatzea saihestu nahi izan du.
Tourreko 1. etapako protagonisten adierazpenak
Jonas Vingegaard, lehen etapako irabazleak, eta Xabier Mikel Azparrenek, gaur bizi dituzten sentsazioak partekatu dituzte.
Vingegaard, Ganna, Pogacar eta Izagirreren azken metroak Bartzelonako inaugurazio-erlojupekoan
Visma taldeko danimarkarra da Frantziako lehen liderra kataluniar lurraldeko erlojupeko atipikoaren ostean.
Jonas Vingegaardek estreinatu du elastiko horia Team Visma - Lease a Bike taldeak irabazi ostean
Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. postuan amaitzeko.
Abian da Frantziako Tourra, Pogacar eta Vingegaard faborito nagusi direla
Euskal txirrindularitzak ere bere ordezkaritza izango du lasterketan, Ion Izagirre, Xabier Mikel Azparren eta Alex Aranbururekin.