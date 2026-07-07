FRANTZIAKO TOURRA
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Ion Izagirre: “Pena izan da azken mendatean uste bezain beste indar ez edukitzea”

Iragarkia
Ion Izagirre
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ion Izagirre (Cofidis) laugarren etapako ihesaldi jendetsuan egon da bere taldekide Alex Kirschekin batera. Bertan egotearen zailtasunaz jakitun, sartzea lortu dute, baina azkenean ezin izan diote lehen taldearen erritmoari eutsi. Bizi izandako sentsazioen berri eman digu ormaiztegiarrak etapa amaieran.

Mads Pedersenek irabazi du Carcasona eta Foix arteko Frantziako Tourreko laugarren etapa eta Torstein Traeen da lidere berria
Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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