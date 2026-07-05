Frantziako Tourra
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Matxin: “Gaur ikusi duguna benetako artelana izan da"

Iragarkia
Josean Fernández 'Matxin'
18:00 - 20:00

Joxean Fernández 'Matxin'. Argazkia: EITB

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KIROLAK EITB

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UAE Team Emirates taldeko zuzendari teknikoak, Joxean Fernandez 'Matxin' basauriarrak, Pogacarrek etapa garaipena Del Toro taldekideari eman izana goraipatu du. Matxinek "benetako artelan" gisa deskribatu du gertatutakoa.

Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra

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Danimarkako txirrindulariak taldekako erlojupeko denborarik onena lortu du Bartzelonan jokatu den Tourreko lehen etapan, Filippo Ganna (Netcompany INEOS) bigarren sailkatuaren eta Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) hirugarren sailkatuaren aurretik. Euskal txirrindulari onena Ion Izagirre (Cofidis) izan da. Berak lortu du bere taldearen denborarik azkarrena 28. postuan amaitzeko.

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