FRANTZIAKO TOURRA
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Pogacarri Frantziako Tourreko lehen garaipena eman dioten hirugarren etapako azken metroak

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PYRENEES-ORIENTALES (France), 06/07/2026.- Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates at the finish line after winning Stage 3 of the Tour de France, a 195.9 km route from Granollers, Spain to Les Angles, France, 06 July 2026. (Ciclismo, Francia, España) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00

Tadej Pogacar Les Angleseko helmugan. Atzean, Vingegaard eta Seixas. Irudia: EFE

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KIROLAK EITB

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Pogacarrek lehen garaipena lortu du aurtengo Frantziako Tourreko hirugarren etapan, Les Anglesen. Helmugaratzeko 200 metro falta zirenean, erritmoa aldatu du esloveniarrak eta aukerarik gabe utzi ditu ingurukoak.

UCI World Tour Tadej Pogacar Frantziako Tourra Txirrindularitza

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