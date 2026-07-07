SAN FERMIN TXAPELKETA
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Unai Laso borrokalariak 4 terdiko San Fermin Txapelketa irabazi du (20-22)

Aurrelari nafarrak final gogorra eta zirraragarria irabazi du Jokin Altunaren aurka Nafarroa Arenan.

Unai Laso txapelduna
Unai Laso eta Jokin Altuna podiumean.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Unai Lasok irabazi du San Ferminetako 4 terdiko Txapelketa, finalean Jokin Altunari 20-22 irabazi ondoren. Nafarroa Arenan egon diren 3.100 ikusleek giro bikaina sortzeaz gainera, urteko partidarik onenetakoa ikusi ahal izan dute, finala oso parekatua, gogorra eta aukera askokoa izan baita. Bizkarreta-Gerendiainekoak irabazi du bukaeran erreakzionatu ondoren.

Lehen tantoetatik ikusi da lehia oso borrokatua izango zela. Hasieratik, tantoak luzeak eta pilotakada askokoak izan dira, bi pilotarien defentsa onen ondorioz. Hori bai, tanto batera eta bira berdinduta egon ondoren, Unai Laso markagailuan aldendu ahal izan da lau puntuko aldeak lortuta (4-8 eta 5-9), eta berak izan du kontrola ia derrigorrezko lehen atsedenaldira iritsi arte.

Nafarra bere joko guztia fisikoan oinarritzen ari zen, pilotari indar handia emanez eta Jokin Altunari ezinegona sortuz. Amezketarrak, hori bai, nahiz eta une batzuetan nahiko deseroso egon, inoiz ez dio partiduari aurpegia galdu. Aspekoak beti du hori, ezinezkoak diren egoerei buelta emateko kapaza dela, eta bazirudien Lasori gasolina amaitzen zitzaiola gainera.

Derrigorrezko lehen atsedenaldiaren aurretik, Altuna III.ak markagailuko aldea kendu du 11na berdintzeko, baina geldialdira aurretik iritsi da Laso (11-12). Gelditu eta arnasa hartzea ondo etorri zaio nafarrari, eta bost tantoko abantaila hartu du berriro jokatzen hasi direnean (11-16). Hala ere, fisikoki behera egin du berriro, eta orduan Jokin Altunaren unerik onena ikusi ahal izan da.

Amezketarrak partida berdintzeaz gainera, aldeko 3 tantuko errenta ere lortu du (20-17). Dena erabakita zegoela zirudien, baina Unai Lasok ez du bere azken hitza esan eta, ezer geratzen ez zela zirudien tokitik indarrak atera ondoren, bost puntu segidan egin ditu 20-22koa jarri eta txapela irabazteko.

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San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Laso finalerdietan da, Jaka garaituta (18-22)

Gernika-Lumon jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Unai Lasok 18-22 irabazi dio Erik Jakari. Lasok bikain hasi du partida, baina aldea lortu arren, Jakak 13-13koa jarri du markagailuan, 7 tanto jarraian eginda. Hortik aurrera, lehia parekatua izan da, 17-17ra arte, baina Laso nagusitu da azken txanpan, eta 18-22koarekin itxi du neurketa. Garaipen horri esker, Peñaren aurka jokatuko du finalerdietako partida uztailaren 3an, Donostiako Atano pilotalekuan.

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