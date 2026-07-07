Unai Laso borrokalariak 4 terdiko San Fermin Txapelketa irabazi du (20-22)
Aurrelari nafarrak final gogorra eta zirraragarria irabazi du Jokin Altunaren aurka Nafarroa Arenan.
Unai Lasok irabazi du San Ferminetako 4 terdiko Txapelketa, finalean Jokin Altunari 20-22 irabazi ondoren. Nafarroa Arenan egon diren 3.100 ikusleek giro bikaina sortzeaz gainera, urteko partidarik onenetakoa ikusi ahal izan dute, finala oso parekatua, gogorra eta aukera askokoa izan baita. Bizkarreta-Gerendiainekoak irabazi du bukaeran erreakzionatu ondoren.
Lehen tantoetatik ikusi da lehia oso borrokatua izango zela. Hasieratik, tantoak luzeak eta pilotakada askokoak izan dira, bi pilotarien defentsa onen ondorioz. Hori bai, tanto batera eta bira berdinduta egon ondoren, Unai Laso markagailuan aldendu ahal izan da lau puntuko aldeak lortuta (4-8 eta 5-9), eta berak izan du kontrola ia derrigorrezko lehen atsedenaldira iritsi arte.
Nafarra bere joko guztia fisikoan oinarritzen ari zen, pilotari indar handia emanez eta Jokin Altunari ezinegona sortuz. Amezketarrak, hori bai, nahiz eta une batzuetan nahiko deseroso egon, inoiz ez dio partiduari aurpegia galdu. Aspekoak beti du hori, ezinezkoak diren egoerei buelta emateko kapaza dela, eta bazirudien Lasori gasolina amaitzen zitzaiola gainera.
Derrigorrezko lehen atsedenaldiaren aurretik, Altuna III.ak markagailuko aldea kendu du 11na berdintzeko, baina geldialdira aurretik iritsi da Laso (11-12). Gelditu eta arnasa hartzea ondo etorri zaio nafarrari, eta bost tantoko abantaila hartu du berriro jokatzen hasi direnean (11-16). Hala ere, fisikoki behera egin du berriro, eta orduan Jokin Altunaren unerik onena ikusi ahal izan da.
Amezketarrak partida berdintzeaz gainera, aldeko 3 tantuko errenta ere lortu du (20-17). Dena erabakita zegoela zirudien, baina Unai Lasok ez du bere azken hitza esan eta, ezer geratzen ez zela zirudien tokitik indarrak atera ondoren, bost puntu segidan egin ditu 20-22koa jarri eta txapela irabazteko.
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Unai Laso: “Ez dut oraindik asko sinesten”
Unai Lasok egin duen esfortzuagatik buruko minez bukadu duela finala adierazi du: “kriston lehertua hartu dut gaur”. Asko sufritu duela ere esan du, eta “oso pozik” dagoela txapela lortzeagatik.
Horrelakoa izan da finaleko azken tanto ikusgarria
Unai Laso eta Jokin Altunaren arteko finaleko azken tantoa oso gogorra eta lehiatua izan da, partida osoa bezala.
Lasok eta Altunak jokatuko dute Sanferminetako 4 t’erdiko finala
Unai Lasok eta Jokin Altunak San Fermin torneoko 4 t’erdiko finalerako txartela lortu dute. Lehen finalerdian, Lasok 22-6 garaitu du Peña II.a. Askoz gehiago jokatu du eta aise gailendu da lehian. Bigarrenean, Altunak jokoa menpean zuela zirudien, baina azkenean gogor aritu behar izan da Zabala 22-17 menderatzeko.
Altuna finalerdietan izango da, Mungian Peio Etxeberria 22-10 garaitu ostean
Amezketako aurrelariak Javi Zabala izango du aurkari finalaurrekoan. Bi pilotariek finalerako txartela bilatuko du datorren ostiralean, Donostiako Atano III.a pilotalekuan.
Gabirondo A seriera Ezkurdiarekin batera; Elordi, Zabala eta Peio, berriz, B seriean
Binakako San Fermin Torneoa aurkeztu dute gaur Iruñean. Uztailaren 5etik 14ra jokatuko da, Labriten eta Nafarroa Arenan. Arkaitz Gabirondok lehen aldiz jokatuko du A serian, Joseba Ezkurdia bikote duelarik.
Javi Zabala, bere aita eta botileroari: “Ez nazazu erotu, e?"
Horixe erantzun dio pilotari errioxarrak botilero lanetan aritzen den bere aitari, Joseba Ezkurdiaren aurka Altsasun jokatu duen partidan estrategia aldatzeko eskatu dionean. Zabala 12-22ko emaitzarekin gailendu da azkenean eta San Ferminetako Lau t'erdiko txapelketako finalerdietarako sailkatu da.
Zabalak 12-22 menderatu du Ezkurdia, eta finalerdietarako txartela eskuratu du
Altsasun jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Javi Zabalak 12-22 menderatu du Joseba Ezkurdia, eta finalerdietarako txartela eskuratu du. Garaipen horri esker, uztailaren 3an Donostiako Atano III.a pilotalekuan jokatuko du finalerdia. Astelehenean Jokin Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko duten partidaren irabazlea izango du aurkari.
Laso finalerdietan da, Jaka garaituta (18-22)
Gernika-Lumon jokatutako San Fermin Torneoko final-laurdenetako partidan, Unai Lasok 18-22 irabazi dio Erik Jakari. Lasok bikain hasi du partida, baina aldea lortu arren, Jakak 13-13koa jarri du markagailuan, 7 tanto jarraian eginda. Hortik aurrera, lehia parekatua izan da, 17-17ra arte, baina Laso nagusitu da azken txanpan, eta 18-22koarekin itxi du neurketa. Garaipen horri esker, Peñaren aurka jokatuko du finalerdietako partida uztailaren 3an, Donostiako Atano pilotalekuan.
Peña II.ak 22-13 menderatu du Larrazabal, eta finalerdietara sailkatu da
Jon Ander Peñak 22-13 garaitu du Iker Larrazabal, Sestaon, eta San Fermin Torneoko finalerdietara sailkatu da. Hasiera oso parekatu baten ondoren (11-11), bigarren zatian Peña II.a nagusitu da. Finalerdietako aurkaria Jakak eta Lasok Gernikan jokatuko duten partidatik irtengo da.