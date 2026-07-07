Mads Pedersen, el más fuerte de una numerosa fuga en Foix, y Torstein Traeen se enfunda el amarillo
El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha ganado este martes la cuarta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Carcasona y Foix sobre 181,9 kilómetros, al imponerse con absoluta claridad a sus compañeros de fuga en un esprint que no fue tal, con el español Raúl García Pierna (Movistar Team) tercero y con el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) situándose como nuevo líder de la general.
La etapa ha estado marcada por la nutrida escapada en la que se ha metido el ciclista de Ormaiztegi, Ion Izagirre (Cofidis), que una vez seleccionada esa fuga se ha quedado rezagado en un grupo perseguidor, en los últimos kilómetros.
Pero sin duda el gran protagonista del día, más allá del ganador de etapa, es el noruego Torstein Træen, que, en su segunda participación en el Tour de Francia, y tras ser noveno en la general de La Vuelta 2025, se pone líder con un jugoso margen de minutos sobre los grandes favoritos.
El pelotón principal ha llegado a 13 minutos, tranquilo, unido. La general ha sufrido un vuelco total. Torstein pasa al mando, le sigue Quinn con el mismo tiempo y el checo Vacek a 3:50. Pogacar aparece cuarto a 7:53 al frente de la alta jerarquía. Tortstein es el tercer noruego líder en el Tour, después de Thor Hushov y Alexander Kristoff.
Carcasona era un horno cercano a los 40 grados. La calima se ha convertido en el rival común para el pelotón en una jornada marcada para los más audaces. Mientras, en un alarde de "generosidad", la UCI ha decidido ampliar las zonas de avituallamiento para combatir los devastadores efectos del calor sobre los héroes de la ruta.
Enseguida se ha desmigajado el pelotón con una expedición de 34 hombres. Los nombres de la general han dado licencia a los cazaetapas, aspirantes al maillot verde y valientes varios.
La victoria estaba delante viendo la actitud del grupo principal, que ya cedía 7.15 en la cima de Coudons (2a, 10,9 km al 5,5%), a mitad de carrera. Por el alto pasaron escapados Tratnik y Vacek, pero se desfondaron después en la última subida del día, el Col de Montségur (2a, 6,9 km al 6,1%), donde quedó al frente un definitivo grupo de 10 por la victoria.
Desde la cima, no lejos de la famosa fortaleza cátara de Montségur, quedaban 35 kilómetros de descenso hasta Foix. El grupo de favoritos rodaba a 12 minutos. Diez hombres en busca de la gloria en Foix, localidad de la región de Occitania.
Pedersen lo tenía fácil para rentabilizar la fuga, pues era de largo el más rápido. En la última curva atacó Vauquelin, pero la respuesta de Pedersen fue demoledora. Se puso en pie y levantó los brazos.
Pedersen luce en su palmarés 60 triunfos, cinco de ellos en el Giro, cuatro en la Vuelta y dos en el Tour. Esta temporada firma la primera en Foix, donde además se ha enfundado el maillot verde por puntos. Ese es su gran objetivo. Ha dado un primer paso de gigante.
Mads Pedersen, ganador de etapa
Esta victoria ha sido una obra maestra del equipo
"Sin duda, esta victoria ha sido una obra maestra de mi equipo. Sufrí mucho en la última subida. Quinn (Simmons) y Mathias (Vacek) estuvieron increíbles a la hora de marcarme el ritmo para que no perdiéramos demasiado tiempo antes de la cima, y luego trabajaron como máquinas desde allí hasta la meta. ¡Qué gran esfuerzo y qué gran victoria de equipo hoy!", ha dicho emocionado Pedersen.
"Tuve una buena charla con nuestro mánager, Luca Guercilena, antes de la etapa. Me pidió que ganara una etapa para él, preferiblemente al principio del Tour, y sabíamos que este podía ser un buen día para mí. Esta victoria es para Luca y por todos los buenos años que hemos pasado juntos. Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí", ha explicado.
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