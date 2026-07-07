El pelotón principal ha llegado a 13 minutos, tranquilo, unido. La general ha sufrido un vuelco total. Torstein pasa al mando, le sigue Quinn con el mismo tiempo y el checo Vacek a 3:50. Pogacar aparece cuarto a 7:53 al frente de la alta jerarquía. Tortstein es el tercer noruego líder en el Tour, después de Thor Hushov y Alexander Kristoff.

Carcasona era un horno cercano a los 40 grados. La calima se ha convertido en el rival común para el pelotón en una jornada marcada para los más audaces. Mientras, en un alarde de "generosidad", la UCI ha decidido ampliar las zonas de avituallamiento para combatir los devastadores efectos del calor sobre los héroes de la ruta.

Enseguida se ha desmigajado el pelotón con una expedición de 34 hombres. Los nombres de la general han dado licencia a los cazaetapas, aspirantes al maillot verde y valientes varios.

La victoria estaba delante viendo la actitud del grupo principal, que ya cedía 7.15 en la cima de Coudons (2a, 10,9 km al 5,5%), a mitad de carrera. Por el alto pasaron escapados Tratnik y Vacek, pero se desfondaron después en la última subida del día, el Col de Montségur (2a, 6,9 km al 6,1%), donde quedó al frente un definitivo grupo de 10 por la victoria.

Desde la cima, no lejos de la famosa fortaleza cátara de Montségur, quedaban 35 kilómetros de descenso hasta Foix. El grupo de favoritos rodaba a 12 minutos. Diez hombres en busca de la gloria en Foix, localidad de la región de Occitania.

Pedersen lo tenía fácil para rentabilizar la fuga, pues era de largo el más rápido. En la última curva atacó Vauquelin, pero la respuesta de Pedersen fue demoledora. Se puso en pie y levantó los brazos.

Pedersen luce en su palmarés 60 triunfos, cinco de ellos en el Giro, cuatro en la Vuelta y dos en el Tour. Esta temporada firma la primera en Foix, donde además se ha enfundado el maillot verde por puntos. Ese es su gran objetivo. Ha dado un primer paso de gigante.