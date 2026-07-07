Azken esprintean bereganatu du Pedersenek 4. etapa
Mads Pedersen (Lidl-Trek) danimarkarrak irabazi du Frantziako Tourreko laugarren etapa. Bere taldekide Quinn Simmons izan da bigarren eta Raúl García Pierna (Movistar) hirugarren. Pedersenek 12:59 minutu atera dizkio Pogacarri.
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Ion Izagirre: “Pena izan da azken mendatean uste bezain beste indar ez edukitzea”
Ion Izagirre (Cofidis) laugarren etapako ihesaldi jendetsuan egon da bere taldekide Alex Kirschekin batera. Bertan egotearen zailtasunaz jakitun, sartzea lortu dute, baina azkenean ezin izan diote lehen taldearen erritmoari eutsi. Bizi izandako sentsazioen berri eman digu ormaiztegiarrak etapa amaieran.
Mads Pedersen, ihesaldi jendetsuko indartsuena Foixen, eta Torstein Traeen, lider berria
Hogeita hamar bat txirrindularik, tartean Ion Izagirrek, eguneko ihesaldia osatu dute, tropelak egiten utzi baitie. Azken zatian, Col de Montseguretik aurrera, erasoak hasi dira ihesaldi horretan parte hartu dutenen artean, eta Danimarkako txirrindularia izan da azkarrena amaieran.
Aranburu eta Azparren: “Oso etapa gogorra izan da”
Beroaren eta UAE taldeak jarri duen abiaduraren eraginez, Alex Aranburuk (Cofidis) eta Xabier Mikel Azparrenek (Q36.5) adierazi dute “oso etapa gogorra” izan dela Frantziako Tourreko hirugarrena. Les Angleseko helmugan egon gara biekin.
Pogacarri Frantziako Tourreko lehen garaipena eman dioten hirugarren etapako azken metroak
Pogacarrek lehen garaipena lortu du aurtengo Frantziako Tourreko hirugarren etapan, Les Anglesen. Helmugaratzeko 200 metro falta zirenean, erritmoa aldatu du esloveniarrak eta aukerarik gabe utzi ditu ingurukoak.
Pogacarrek etapa eta maillot horia lortu ditu Les Angleseko igoera laburrean, beroak baldintzatutako jardunaldian
Esloveniako izarrak lehen garaipen bildu du aurtengo edizioan, Del Toro taldekideak azken igoeran egindako lan aparta errematatu ostean. Horrela, txirrindulari mexikarrak mesedea itzuli dio bere taldeburuari, eta honek amaiera bikaina eman dio.
Matxin: “Gaur ikusi duguna benetako artelana izan da"
UAE Team Emirates taldeko zuzendari teknikoak, Joxean Fernandez 'Matxin' basauriarrak, Pogacarrek etapa garaipena Del Toro taldekideari eman izana goraipatu du. Matxinek "benetako artelan" gisa deskribatu du gertatutakoa.
Nola ospatu duten etapa garaipena Del Torok eta Pogacarrek!
Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak Frantziako Tourreko bere lehen etapa irabazi du bigarren jardunaldian, Tadej Pogacar taldekideak aurretik helmugaratzen utzi ondoren. Emozioz gainezka bukatu du Del Torok, eta gogoz ospatu dute biek garaipena.
Pogacarrek garaipena oparitu dio Del Torori Montjuïcen, eta Vingegaardek lidergoari eutsi dio
Tadej Pogacarrek Isaac del Toro taldekideari eman dio garaipena Frantziako Tourreko bigarren etapan, Tarragona eta Bartzelona artean. Mexikarrak ospe handiko garaipena lortu du Montjuïceko helmugan, eta Jonas Vingegaardek sailkapen nagusiko liderraren maillot horia mantendu du.
Ion Izagirre: “Tentsio handiko eguna izan da”
Cofidis taldeko euskal txirrindulariak esan du haizea indartsua izan dela gaurko etapan zehar, baina oso giro polita nabaritu duela ibilbide osoan.