FRANTZIAKO TOURRA
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Azken esprintean bereganatu du Pedersenek 4. etapa

Iragarkia
FOIX (France), 07/07/2026.- Danish rider Mads Pedersen of Lidl Trek celebrates winning the Stage 4 of the Tour de France, a 181.9 km route from Carcassonne to Foix, France, 07 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
Pedersen Foixeko helmugan. Irudia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mads Pedersen (Lidl-Trek) danimarkarrak irabazi du Frantziako Tourreko laugarren etapa. Bere taldekide Quinn Simmons izan da bigarren eta Raúl García Pierna (Movistar) hirugarren. Pedersenek 12:59 minutu atera dizkio Pogacarri.

Mads Pedersenek irabazi du Carcasona eta Foix arteko Frantziako Tourreko laugarren etapa eta Torstein Traeen da lidere berria
UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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