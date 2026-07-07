TOUR DE FRANCIA
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Ion Izagirre: “Mientras las fuerzas acompañen seguiremos intentando estar en las fugas”

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Ion Izagirre
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ion Izagirre: “Pena izan da azken mendatean uste bezain beste indar ez edukitzea”
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KIROLAK EITB

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Ion Izagirre (Cofidis) ha formado parte de la multitudinaria escapada de la cuarta etapa junto a su compañero de equipo Alex Kirsch. Conscientes de la dificultad de estar allí, han conseguido entrar, pero al final no han podido mantener el ritmo del primer grupo. Al final de la etapa, el de Ormaiztegi nos ha contado las sensaciones vividas.

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Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

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