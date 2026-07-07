TOUR DE FRANCIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Pedersen se hace con la 4ª etapa en el esprint final

Publicidad
FOIX (France), 07/07/2026.- Danish rider Mads Pedersen of Lidl Trek celebrates winning the Stage 4 of the Tour de France, a 181.9 km route from Carcassonne to Foix, France, 07 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
Pedersen en la meta de Foix. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Azken esprintean bereganatu du Pedersenek 4. etapa
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour de Francia. Su compañero de equipo Quinn Simmons ha sido segundo y Raúl García Pierna (Movistar) tercero. Pedersen le ha sacado 12:59 minutos a Pogacar.

Mads Pedersen gana la cuarta etapa del Tour de Francia entre Carcasona y Foix y Torstein Traeen es el nuevo líder
UCI World Tour Tour de Francia Ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X