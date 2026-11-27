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Mikel Landa etxera itzuli da, eta Euskaltel-Euskadiren gidaritza hartuko du
Talde laranjak ofizialki aurkeztu du ostiral honetan Mikel Landa; baita datorren denboraldian jantziko duten maillot berria ere.
Murgiarra, Ilusioz gainezka, lehen pausoak eman zituen taldera itzuli da.
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