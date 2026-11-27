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Mikel Landa vuelve a vestirse de naranja para liderar al Euskaltel-Euskadi
El equipo naranja ha presentado este viernes de forma oficial a Mikel Landa, así como el nuevo maillot que vestirá la próxima temporada.
El murgiarra, ilusionado, vuelve al equipo con el que dio sus primeros pasos.
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