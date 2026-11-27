2027ko Itzulia Zumarragatik abiatuko da
2027ko Itzulia Basque Country lasterketa Zumarragan hasiko da, eta Gipuzkoako herria izango da lehiaketaren lehen jardunaldiko protagonista. Apirilaren 5ean izango da, eta herrian bertan izango du irteera eta helmuga.
Horrela, Zumarraga nazioarteko txirrindularitzaren epizentroa izango da apirilaren 5etik 10era jokatuko den euskal lasterketaren edizio berri baten hasieran, eta munduko tropeleko pertsonaia nagusietako batzuk bilduko ditu.
Zumarragak lotura estua du txirrindularitzarekin eta lurraldearen kirol nortasunaren parte den zaletasunarekin. Bere kokapenak eta inguruetako orografiak aukera ugari eskaintzen ditu etapa bat diseinatzeko Itzuliaren eskakizunen parean.
Mikel Serrano Zumarragako alkatea pozik agertu da 2027ko Itzuliaren abiapuntu gisa udalerria aukeratu dutelako. "Zumarragarentzat harro egoteko modukoa da maila honetako kirol proba bat hartzea eta, bereziki, lehen etaparen irteerako eta helmugako protagonista izatea. Aukera aparta da gure udalerria nazioarteko txirrindularitzaren erakusleihoan kokatzeko eta Zumarragak eta gure inguruak eskaini behar duten guztia ezagutarazteko".
Izendapen honekin, Zumarragak paper garrantzitsua izango du 2027ko edizioan, lehiaketa martxan jarri eta lasterketako lehen liderra ezagutuko baita bertan.
Etaparen xehetasun teknikoak, kilometrajea eta behin betiko profila barne, laster jakinaraziko dira, Itzuliaren gainerako ibilbidearekin batera.