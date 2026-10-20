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Euskaltel-Euskadi, UCI sailkapeneko lehen 30 taldeen artean

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Euskaltel-Euskadiri harrera, Loiun
18:00 - 20:00
Euskaltel-Euskadi taldeari Loiun egindako harrera.
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Euskaltel-Euskadi taldeak UCI sailkapeneko lehen 30 taldeen artean sartzea lortu du. Munduan zehar puntuak lortzen aritu dira horretarako. Harrera egin diete Loiun eta bertan, non egindako “esfortzu handia” azpimarratu duten Jorge Azanza kirol arduradunak eta Gotzon Martin txirrindulariak.

UCI World Tour Txirrindularitza Euskadi Fundazioa

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