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Euskaltel-Euskadi, UCI sailkapeneko lehen 30 taldeen artean
Euskaltel-Euskadi taldeak UCI sailkapeneko lehen 30 taldeen artean sartzea lortu du. Munduan zehar puntuak lortzen aritu dira horretarako. Harrera egin diete Loiun eta bertan, non egindako “esfortzu handia” azpimarratu duten Jorge Azanza kirol arduradunak eta Gotzon Martin txirrindulariak.
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