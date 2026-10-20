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Euskaltel-Euskadi se coloca entre los 30 primeros equipos de la clasificación UCI

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Euskaltel-Euskadiri harrera, Loiun
18:00 - 20:00
Recibimiento al equipo Euskaltel-Euskadi en Loiu.
Euskaraz irakurri: Euskaltel-Euskadi, UCI sailkapeneko lehen 30 taldeen artean
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Última actualización

El Euskaltel-Euskadi ha logrado clasificarse entre los 30 primeros equipos de la clasificación de la UCI tras participar en varias carreras por todo el mundo para obteniendo puntos. Han sido recibidos en Loiu, donde el responsable deportivo Jorge Azanza y el ciclista Gotzon Martin han destacado el “gran esfuerzo” realizado.

UCI World Tour Ciclismo Fundación Euskadi

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