Fitxaketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Netcompany Ineos taldeak Markel Beloki fitxatu du

Gasteizko txirrindulari gazteak 2027tik aurrera egingo du bat britainiar taldearekin.

Markel Beloki, Inneoseko txirrindularia
Markel Beloki, Netcompany Ineoseko txirrindulari berria
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Markel Beloki Netcompany Ineos taldeko txirrindularia izango da 2027tik aurrera, britainiar taldeak ostiral honetan iragarri duenaren arabera. 

Zenbait hedabidek adierazi dutenez, 21 urteko txirrindulariak hiru urterako akordioa adostu du.

Argitaratu duen ohar batean, Netcompany Ineosek Belokik eskalatzaile gisa duen abilezia azpimarratu du, horren lorpenak aipatzeaz gain: Beloki Espainiako junior txapelduna izan zen erlojupekoan 2023an, txapeldunorde absolutua 2024an eta Aingo Tourra irabazi zuen urte berean.

UCI World Tour Markel Beloki Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X