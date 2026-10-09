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Markel Beloki ficha por el Netcompany Ineos hasta 2027

El joven ciclista gasteiztarra se incorpora al equipo británico para una temporada.
Markel Beloki, Inneoseko txirrindularia
Markel Beloki, nuevo ciclista de Netcompany Ineos
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Última actualización

Markel Beloki formará parte del equipo Netcompany Ineos, tal y como ha anunciado el equipo británico en sus redes sociales este viernes. 

El joven ciclista de 21 años ha llegado a un acuerdo para una temporada, hasta 2027.

En la nota publicada, Netcompany INEOS ha destacado la habilidad escaladora del ciclista, haciendo mención a sus logros: Beloki fue campeón de España Junior de contrarreloj en 2023, subcampeón absoluto en 2024 y ese mismo año, ganó el Tour d'Ain.

UCI World Tour Markel Beloki Ciclismo

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