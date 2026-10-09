Markel Beloki ficha por el Netcompany Ineos hasta 2027

Markel Beloki formará parte del equipo Netcompany Ineos, tal y como ha anunciado el equipo británico en sus redes sociales este viernes.

El joven ciclista de 21 años ha llegado a un acuerdo para una temporada, hasta 2027.

En la nota publicada, Netcompany INEOS ha destacado la habilidad escaladora del ciclista, haciendo mención a sus logros: Beloki fue campeón de España Junior de contrarreloj en 2023, subcampeón absoluto en 2024 y ese mismo año, ganó el Tour d'Ain.