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Markel Beloki ficha por el Netcompany Ineos hasta 2027
El joven ciclista gasteiztarra se incorpora al equipo británico para una temporada.
Markel Beloki formará parte del equipo Netcompany Ineos, tal y como ha anunciado el equipo británico en sus redes sociales este viernes.
El joven ciclista de 21 años ha llegado a un acuerdo para una temporada, hasta 2027.
En la nota publicada, Netcompany INEOS ha destacado la habilidad escaladora del ciclista, haciendo mención a sus logros: Beloki fue campeón de España Junior de contrarreloj en 2023, subcampeón absoluto en 2024 y ese mismo año, ganó el Tour d'Ain.
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