Euskaltel-Euskadik David Gonzalez gaztelarra fitxatu du 2028ra arte
Horrela, Fontiveroseko txirrindularia talde laranjara iritsiko da profesional gisa zortzi denboraldi egin ondoren, azken biak Pinarello Q36.5 taldean.
David Gonzalezek (1996, Fontiveros, Avila) bere eskarmentua eta abiadura Euskaltel-Euskadi taldearen zerbitzura jarriko ditu datozen bi denboraldietan, 2027an eta 2028an, talde laranjak ostegun honetan ohar batean iragarri duenez.
Horrela, txirrindulari gaztelarra talde laranjara helduko da profesional gisa zortzi denboraldi egin ondoren, azken biak Pinarello Q36.5 taldean.
Txirrindulari gaztelarrak profesional mailan garaipenak lortu ditu dagoeneko, eta maila goreneko lasterketetan lehen hamar postuetan sartu du burua, hala nola, Espainiako Vueltan, Kataluniako Voltan (hurrenez hurren, laugarren eta seigarren 2026an) edo Burgosko Itzulian (hirugarren 2026an). Gainera, morrontza lanak egiteko balio duela erakutsi du jadanik, Tom Pidcockek 2025eko Vueltan podiuma zapaldu zuenean.
Hiru aldiz hartu du parte Vueltan, eta behin Italiako Giroan, eta klasikoetan eta lasterketa enblematikoen lasterketetan ere parte hartu du, hala nola Flandriako Tourrean, Tirreno-Adriatikoan edo Suitzako Tourrean.
David Gonzalezena Euskaltel-Euskadiren zortzigarren fitxaketa da datorren denboraldiari begira, Julen Arriolabengoa, Mikel Landa, Marco Martin, Hodei Muñoz, Ander Okamika, Felipe Orts eta Unai Ramos lotu ondoren.
David Gonzalez
Nire haurtzaroko taldea da
"Niretzat sinestezina da hurrengo bi denboraldietan Euskaltel-Euskadi taldean aritzea. Nire haurtzaroko taldea da, Frantziako Tourrean telebistaz ikusten nuena erreferente handiekin", azpimarratu du gaztelarrak. "Aukera hau zor diet Mikel Landari, Jorge Azanzarekin hitz egin zuelako, eta Jonathan Lastra lagun handiari", erantsi du.
Bestalde, Jorge Azanza Euskaltel-Euskadiko kirol arduradunak nabarmendu duenez, "txirrindulari osoa da, taldetxo txikietan helmugan errematatzeko eta mendi ertaineko ibilbideetan eusteko gai dena".