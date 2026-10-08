David González (1996, Fontiveros, Ávila) aportará su experiencia y velocidad al Euskaltel-Euskadi durante las dos próximas temporadas, 2027 y 2028, según ha anunciado este jueves la escuadra naranja en una nota.

El ciclista abulense se incorpora a la estructura naranja tras ocho campañas como profesional, las dos últimas en las filas del Pinarello Q36.5.

El corredor castellano, con victorias ya como profesional, acumula destacados puestos entre los diez primeros en carreras de máximo nivel, como La Vuelta, la Volta a Catalunya -cuarto y sexto este mismo año 2026-, o la Vuelta a Burgos -tercero en una etapa este 2026-. Asimismo, ha evolucionado hacia un gregario, como demostró al respaldar a Tom Pidcock en su podio en La Vuelta 2025.

Ha participado en tres ocasiones en La Vuelta y una en el Giro de Italia, y también ha tenido presencia en clásicas y carreras por etapas emblemáticas como el Tour de Flandes, la Tirreno-Adriático o el Tour de Suiza.

La incorporación de David González es la octava novedad del Euskaltel-Euskadi de cara a la próxima temporada, sumándose a las altas de Julen Arriolabengoa, Mikel Landa, Marco Martín, Hodei Muñoz, Ander Okamika, Felipe Orts y Unai Ramos.