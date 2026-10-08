Euskaltel-Euskadi hortzak estutzen ari da UCIko 30 talde onenen artean burua sartzeko
Horrela, talde laranjak datorren denboraldian hiru itzuli handietako baten gonbidapena jaso ahal izatea ziurtatu nahi du. UCIren sailkapena urriaren 18an itxiko da eta ordurako euskal taldeak 30 onenen artean egon behar du.
Euskaltel-Euskadi denboraldiko unerik garrantzitsuenean murgilduta dago. Talde laranja hortzak estutzen ari da UCI sailkapeneko 30 talde onenen artean burua sartzeko, datorren denboraldian hiru itzuli handienetako baterako (Tourra, Giroa eta Vuelta) gonbidapena lortu ahal izateko.
Mikel Landaren fitxaketa distiratsuak ez du bermatzen itzuli handi batean egotea, eta gonbidapena jasotzeko, batez ere Espainiako Vueltan, talde laranjaren helburu nagusia, burua 30 talde onenen artean sartzea ezinbesteko baldintza da. Urriaren 18a da hori lortzeko azken eguna, eta ordurako talde laranjak barruan egon behar du.
Talde laranjaren egutegia
Aljeriako Grand Prix El Djazair lasterketan lortutako azken garaipenen ondoren, euskal taldea aukeratuen artean egongo litzateke une honetan, baina sailkapena oso estu dago, eta borrokan eta puntuak lortzen jarraitu behar du Euskaltel-Euskadik. Helburua lortzeko talde laranjak Classique La Capitale jokatuko du ostiral honetan Aljerian, azken proba Afrikan, eta Sun Hung Kai Properties Hong Kong Cyclothon igandean.
Gainera, urriaren 14an, Italian, Venetoko Giroaren irteeran egongo da eta urriaren 18an, Frantzian, Chrono des Nations proban. Lasterketa horietan guztietan lortutako emaitzek erabakiko dute talde laranjaren etorkizun hurbila.
Jorge Azanza, Euskaltel-Euskadiko kirol arduraduna
Gaur egun puntuak dira taldeen etorkizuna erabakitzen dutenak
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, Jorge Azanza Euskaltel-Euskadiko kirol arduradunak azaldu duenez, talde batzuen desagerpenak, Kern Pharma esaterako, edo Picnic bezalako beste batzuen World Tour maila galerak ez luke sailkapena aldatuko. "Urriaren 18an, bai ala bai, barruan, 30 onenen artean, egon behar gara", argitu du.
"Gaur egun puntuak dira taldeen etorkizuna erabakitzen dutenak", onartu du Azanzak. Talde laranjako kirol arduradunak esan du ez duela ezustean harrapatzen bere txirrindulariek azken asteetan eman duten errendimendua, baina "olatua ez uzteko" deia egin du. "Denboraldiko hamar egun falta dira edonon puntuak lortzeko", ohartarazi du. "Azken aukerara arte topera jarraitu behar dugu lanean", gaineratu du.
Azanzak aurkari nagusiak, Hungariako MBH Bank CSB Telecom Fort eta Italiako Bardiani CSF 7 Saber taldeak, izan ditu hizpide. "Ez gara lasterketa guztietan talde berdinekin lehiatzen", gogorarazi du. Futbolean ez bezala, talde guztiek ez dute egutegi bera, eta aldez aurretik aukeratu behar dituzte lasterketak.