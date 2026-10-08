Euskaltel-Euskadi pisa el acelerador para intentar colarse entre los 30 mejores equipos UCI
Euskaltel-Euskadi se encuentra inmerso en el momento más importante de la temporada. La escuadra naranja aprieta los dientes para colarse entre los 30 mejores equipos de la clasificación UCI de cara a poder optar la próxima temporada a alguna invitación para alguna de las tres grandes vueltas (Tour, Giro y Vuelta).
El fichaje estelar de Mikel Landa no garantiza su presencia en una gran vuelta, y para poder optar a una invitación, sobre todo en la Vuelta España, objetivo prioritario de la escuadra naranja, es imprescindible meter la cabeza entre las 30 mejores escuadras. El de 18 de octubre es la fecha límite para lograrlo, para entonces debe estar dentro.
Calendario apretado
Tras las últimas victorias obtenidas en el Grand Prix El Djazaïr de Argelia el equipo vasco estaría momentáneamente entre los elegidos, pero la clasificación está muy apretada y tiene que seguir peleando y logrando puntos. Para conseguir el objetivo Euskaltel-Euskadi disputará este viernes la Classique La Capitale en Argelia, última prueba en África, y el Sun Hung Kai Properties Hong Kong Cyclothon el próximo domingo.
Además, el 14 de octubre estará en la línea de salida del Giro del Veneto italiano y el 18 de octubre, fecha límite para certificar el salvoconducto deportivo, la Chrono des Nations francesa. Los resultados en todas esas pruebas determinarán el futuro próximo de la escuadra naranja.
Jorge Azanza, responsable deportivo de Euskaltel-Euskadi
Hoy en día los puntos son los que marcan el futuro de los equipos
Entrevistado en Radio Euskadi, Jorge Azanza, responsable deportivo de Euskaltel-Euskadi, ha explicado que la probable desaparición de algunos equipos como Kern Pharma o la pérdida de categoría World Tour de otros como Picnic no modificaría la clasificación. “Aquí estar si o si entre los 30 primeros el 18 de octubre”, ha zanjado.
“Hoy en día los puntos son los que marcan el futuro de los equipos”, ha reconocido Azanza. El responsable deportivo de la escuadra naranja ha asegurado que no le sorprende el rendimiento de sus ciclistas en las últimas semanas, pero ha llamado a “no dejar la ola”. “Faltan diez días de temporada para puntuar allá donde sea”, ha advertido. “Hay que seguir has la última oportunidad a tope”, ha agregado.
Azanza se ha referido a sus principales rivales el MBH Bank CSB Telecom Fort húngaro y el Bardiani CSF 7 Saber italiano. “No coincidimos con todos los equipos en todas las carreras”, ha recordado. A diferencia del fútbol, las escuadras no tienen el mismo calendario, que deben elegir con antelación.