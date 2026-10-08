Euskaltel-Euskadi pisa el acelerador para intentar colarse entre los 30 mejores equipos UCI

Entrevistado en Radio Euskadi, Jorge Azanza, responsable deportivo de Euskaltel-Euskadi, ha explicado que la probable desaparición de algunos equipos como Kern Pharma o la pérdida de categoría World Tour de otros como Picnic no modificaría la clasificación. “Aquí estar si o si entre los 30 primeros el 18 de octubre”, ha zanjado.

“Hoy en día los puntos son los que marcan el futuro de los equipos”, ha reconocido Azanza. El responsable deportivo de la escuadra naranja ha asegurado que no le sorprende el rendimiento de sus ciclistas en las últimas semanas, pero ha llamado a “no dejar la ola”. “Faltan diez días de temporada para puntuar allá donde sea”, ha advertido. “Hay que seguir has la última oportunidad a tope”, ha agregado.

Azanza se ha referido a sus principales rivales el MBH Bank CSB Telecom Fort húngaro y el Bardiani CSF 7 Saber italiano. “No coincidimos con todos los equipos en todas las carreras”, ha recordado. A diferencia del fútbol, las escuadras no tienen el mismo calendario, que deben elegir con antelación.