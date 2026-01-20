TXIRRINDULARITZA
Euskaltel Euskadik denboraldiko proiektua aurkeztu du

18:00 - 20:00
Euskaltel Euskadi Team. Irudia: @euskaltelteam
author image

EITB

Azken eguneratzea

Talde laranja gogotsu ageri da deboraldi berriari begira. Harrobiaren aldeko apustua egin dute, eta lehen 30en artean sartzea dute helburu. Hogei txirrindulariko taldeak, ostiralean jokatuko du lehen proba, Morvedre Sari Nagusia, Castellón.

Txirrindularitza

