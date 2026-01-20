Euskaltel Euskadi presenta su proyecto de temporada

A finales de mes dará comienzo la temporada ciclista 2026 y Euskaltel-Euskadi apura su preparación en tierras alicantinas. "Estar en las carreras World Tour cerca de casa sería un sueño y una garantía", ha declarado su director. "Tenemos pocos cambios respecto a la temporada pasa, son seis cambios, pero la plantilla va a quedar muy compensada", ha recalcado. "Hemos reducido el número de sprinters", ha agregado.