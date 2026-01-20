Euskaltel Euskadi presenta su proyecto de temporada
El equipo naranja se muestra entusiasmado de cara a la nueva temporada. Apuestan por la cantera y su objetivo principal es meterse entre los 30 primeros. El equipo de veinte corredores disputará la primera prueba el viernes, la Clásica de Morvedre, en Castellón.
