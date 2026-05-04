Txirrindularitza
Paul Seixasek Frantziako Tourrean hartuko du parte

19 urteko txirrindulari frantziarrak astelehen honetan eman du albistearen berri, haren taldeak (Decathlon) argitaratutako bideo baten bidez.

BERGARA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 11/04/2026.- El ciclista del Decathlon CMA CGM Teamy, Paul Seixas, se proclama vencedor de la Itzulia Basque Country 2026, carrera del UCI WorldTour, que este sábado ha llegado a su fin con la celebración en Gipuzkoa de la sexta y última etapa con salida en Antzuola y llegada en Bergara y un recorrido de 135,4 kilómetros que acumula casi 3.000 metros de desnivel. EFE/ Juan Herrero
Paul Seixasen artxiboko argazkia, 2026ko Itzulian. EFE
AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Paul Seixas txirrindulari frantziarra Tourraren irteeran izango da, haren taldeak (Decathlon) astelehen honetan sareetan argitaratutako bideo baten bidez baieztatu duenez. 

2026ko Itzulia eta Fleche Valona irabazteak bultzada eman dio Seixasten ibilbideari: Itzulian, World Tourreko etapakako lasterketa bat irabazi zuen lehen txirrindulari frantziarra izan zen, 2007an Christophe Moreauk lortu zuenetik. 

Seixas ez da inoiz lehiatu hiru asteko lasterketa batean orain arte, eta tropeleko onenekin batera arituko da; hala nola, Pogacar, Jonas Vingegaard edo Remco Evenepoel txirrindulariekin.


Paul Seixas Txirrindularitza

