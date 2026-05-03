Espainiako Vuelta: 1. etapa

Noemi Rüegg suitzarra, Vueltako lehen liderra

Euriak eta helmugara iristeko 8 kilometrora tropela zatitu duen erorikoak markatu dute lehen etapa.

Noemi Rüegg, helmugara sartzen. Argazkia: EF Education Oatly

AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Noemi Rüegg EF Education-Oatly taldeko suitzarra Emakumezkoen Espainiako Vueltaren 12. edizioko lehen liderra bihurtu da igande honetan, Salvaterra de Miñon (Galizia) amaitu den lehen etapa esprintean irabazita.

Rüegg izan da indartsuena maldan gora, Marinen hasi eta 113,9 kilometroko ibilbidea egin ostean.

Lasterketako lehen maillot gorriak 2 ordu, 53 minutu eta 50 segundo behar izan ditu ibilbidea osatzeko, eta Lotte Kopecky SD Worx-Protime taldeko belgikarraren eta Franciizka Koch FDJ United-Suez taldeko alemanaren  aurretik helmugaratu da.

Euriaz gain, etapa amaitzeko 8 kilometroren faltan izan den erorikoak markatu du lehen etapa, eta, besteak beste, Marianne Vos Visma taldeko 38 urteko herbeheretarra eta Sara Martin Movistar taldeko espainiarra kaltetu dira bertan.

Lasterketa bat eginda egin dute txirrindulariek lehen bi orduetan. Hortik aurrera, euriak eta ibilbideak tropela zatitu dute, eta 50 txirrindulari inguru geratu dira aurreko taldean.

Etapa amaitzeko 30 kilometroren faltan, euri gehien egiten ari zenean, taldeak abiadura hartu du Ponteareasen tarteko lehen esprintera iritsi aurretik.

Kochek gainditu du lehenengo postuan, Letizia Paternoster italiarraren eta Loes Adegeest herbeheretarraren aurretik, eta 6, 4 eta 2 segundoko gainsaria lortu dute horrela, hurrenez hurren.

Azken hamar kilometroetan, erritmoak bizitzen jarraitu du, Visma, EF Education eta AG Insurance taldeak tiraka zirelarik. Erorikoa izan da orduan, jaitsia batean, eta horrek aldatu egin du batera helmugaratzeko plana.

UCI World Tour Emakume kirolariak Txirrindularitza Espainiako Vuelta

