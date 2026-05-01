Laboral Kutxak talde igotzailea eramango du Vueltara, eta Usoa Ostolaza izango du lider
Igandean hasiko da, eta Pauline Ferrand-Prevot frantziarra eta Kasia Niewiadoma poloniarra dira faborito nagusiak, Demi Vollering azken bi urteetako txapelduna ez baita bertan arituko.
Usoa Ostolaza izango da Laboral Kutxa-Euskadi taldearen liderra maiatzaren 3a eta 9a bitartean lehiatuko den Espainiako Vueltan.
Laboral Kutxak mendateetan eta era guztietako ibilbideetan ondo moldatzen diren txirrindulariz osatutako taldea eramango du Vueltara. Hauek izango dira Usoa Ostolazaren taldekideak: Cata Soto txiletarra, Paula Patiño kolonbiarra, Alice Arzuffi italiarra, Yuliia Biriukova ukrainarra, Tiril Jorgensen norvegiarra eta Idoia Eraso nafarra.
“Ibilbidera egokitutako taldea da. Talde txikietako iritsieratan, Cata Sotoren abiadura baliatzen saiatuko gara garaipena lortzeko, eta Usoa izango da gure liderra. Egunez egun aztertuko ditugu gure aukerak. Talde lehiakorra izango dugu”, azpimarratu du Ion Lazkano zuzendariak.
Espainiako Vuelta “aukera oso ona da gure txirrindularien izaera erakusteko ihesaldietan nahiz txirrindulari gutxiko esprintetan eta maila handiko aurrekarien aurrean”, erantsi du.
Azken bi etapak erabakigarriak izango dira, Les Praeres eta Angliru (Asturias) mendate gogorretan bukatuko baitira. “Orduan ikusiko dugu zenbat indar dugun hanketan”, adierazi du Lazkanok.
Bestalde, Pauline Ferrand-Prevot Tourreko txapelduna eta Kasia Niewiadoma poloniarra dira Espainiako Vuelta irabazteko faborito nagusiak, Demi Vollering azken bi urteetako txapelduna ez baita aurtengo edizioan arituko.
Zure interesekoa izan daiteke
