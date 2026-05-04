ESPAINIAKO VUELTA: 2. ETAPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bossuyt belgikarrak Franziska Koch lider berria gainditu du esprintean

Bossuytek ez zuen sinesten lasterketa handi batean lehen garaipena izana, bere palmareseko laugarrena, baina esprintean ohore hori merezi izan du, txirrindulari onenak gainditu baititu.

GRAF7100. SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE), 04/05/2026.- La belga Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal) celebra su victoria en la segunda etapa de la Vuelta ciclista a España femenina, de 109,8 kilómetros entre Lobios-San Cibrao das Viñas, en la provincia de Orense. Bossuyt (AG Insurance-Soudal), se emocionó en la meta de San Cibrao das Viñas celebrando su "inesperada" primera gran victoria en una grande por etapas, en este caso la Vuelta a España. "No esperaba ganar hoy, porque iba muy atrás en la subida. Pero recuperé muchas posiciones en el descenso y llegué con mucha velocidad, y creo que nadie se lo esperaba”, dijo Bossuyt.EFE/ Brais Lorenzo

Shari Bossuyt (AG Insurance - Soudal) belgikarra, podiumean. Argazkia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Malko artean, hunkituta, Shari Bossuyt belgikarrak (AG Insurance - Soudal) bere arrakasta profesional potoloena ospatu du gaur, Espainiako Vueltako bigarren etapa irabazita. Lobios eta San Cibrao das Viñas artean (109.8 km) jokatu den etapan, Noemi Ruegg liderrak lasterketa utzi behar izan du, eroriko baten ondorioz. Horrela, maillot gorria Franziska Koch (FDJ) alemaniarrak jantzi du.

Helmugan, Bossuytek (Kortrijt, 25 urte) ia ez zuen sinesten lasterketa handi batean bere lehen garaipena lortu duela, bere palmareseko laugarrena. Baina esprintean ohore hori irabazi du, onenak gainditu baititu. 2h.55.50eko denborarekin, 37,4 kilometro orduko batez bestekoa izan duen jardunaldi azkarrean, Franziska Koch eta Evita Muzic frantziarra gainditu ditu (FDJ) helmugan.

Noemi Rueggek ezin izan du maillot gorria defendatu, helmugatik 14 kilometrora erorikoa izan ondoren. Franziska Kochek eskuratu du lasterketako lidertza, Bossuyti 6 segundo eta Lotte Kopecky munduko txapeldunari 10 segundo aterata.

Astearte honetan 121,2 kilometroko hirugarren etapa jokatuko da Padron eta Coruña artean, mendaterik gabeko jardunaldia, baina tropela hautsi dezakeen azken tarte gorabeheratsuarekin.

Results powered by FirstCycling.com

Noemi Rüegg suitzarra, Vueltako lehen liderra
UCI World Tour Txirrindularitza Espainiako Vuelta Emakume kirolariak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X