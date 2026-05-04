Bossuyt belgikarrak Franziska Koch lider berria gainditu du esprintean
Bossuytek ez zuen sinesten lasterketa handi batean lehen garaipena izana, bere palmareseko laugarrena, baina esprintean ohore hori merezi izan du, txirrindulari onenak gainditu baititu.
Malko artean, hunkituta, Shari Bossuyt belgikarrak (AG Insurance - Soudal) bere arrakasta profesional potoloena ospatu du gaur, Espainiako Vueltako bigarren etapa irabazita. Lobios eta San Cibrao das Viñas artean (109.8 km) jokatu den etapan, Noemi Ruegg liderrak lasterketa utzi behar izan du, eroriko baten ondorioz. Horrela, maillot gorria Franziska Koch (FDJ) alemaniarrak jantzi du.
Helmugan, Bossuytek (Kortrijt, 25 urte) ia ez zuen sinesten lasterketa handi batean bere lehen garaipena lortu duela, bere palmareseko laugarrena. Baina esprintean ohore hori irabazi du, onenak gainditu baititu. 2h.55.50eko denborarekin, 37,4 kilometro orduko batez bestekoa izan duen jardunaldi azkarrean, Franziska Koch eta Evita Muzic frantziarra gainditu ditu (FDJ) helmugan.
Noemi Rueggek ezin izan du maillot gorria defendatu, helmugatik 14 kilometrora erorikoa izan ondoren. Franziska Kochek eskuratu du lasterketako lidertza, Bossuyti 6 segundo eta Lotte Kopecky munduko txapeldunari 10 segundo aterata.
Astearte honetan 121,2 kilometroko hirugarren etapa jokatuko da Padron eta Coruña artean, mendaterik gabeko jardunaldia, baina tropela hautsi dezakeen azken tarte gorabeheratsuarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Noemi Rüegg suitzarra, Vueltako lehen liderra
Euriak eta helmugara iristeko 8 kilometrora tropela zatitu duen erorikoak markatu dute lehen etapa.
Laboral Kutxak talde igotzailea eramango du Vueltara, eta Usoa Ostolaza izango du lider
Igandean hasiko da, eta Pauline Ferrand-Prevot frantziarra eta Kasia Niewiadoma poloniarra dira faborito nagusiak, Demi Vollering azken bi urteetako txapelduna ez baita bertan arituko.
2026ko Emakumezkoen Vuelta Anglirun amaituko da, zazpi etapa eta ibilbide gogor baten ostean
Emakumezkoen Espainiako Vueltak bere laugarren edizioa aurkeztu du. Galizia, Leon eta Asturias zeharkatuko ditu, podiuma goi-mendiko bi amaieretan erabaki aurretik.
2026ko Emakumezkoen Vuelta Galizian hasiko da maiatzaren 3an
Ibilbide osoaren berri martxoaren 9an emango dute, Ribeiran.
2026ko Espainako Vueltan zazpi etapa mendatean amaituko dira, eta 32 kilometroko banakako erlojupeko bat egonen da
81. Espainiako Vuelta Monakon hasiko da, abuztuaren 22an, larunbatez, eta, 21 etapa eginda, Granadan amaitu, irailaren 13an, igandez.
Luis Zubero Kas taldeko txirrindulari historikoa hil da, 77 urte zituela
Zubero, Zeberiokoa bera, euskal taldean aritu zen 1968tik 1974ra. Hiru itzuli handiei dagokienez, lau aldiz izan zen Frantziako Tourrean, hirutan Italiako Giroan eta behin Espainiako Vueltan.
Israel-Premier Techek izena aldatuko du 2026an, "egungo israeldar nortasunetik aldentzeko" helburuarekin
Txirrindulari talde profesionalak aldaketa estrategiko bat iragarri du, eta bere egiturari eta irudiari eragingo die, errepideetako tentsioak eta protestek markatutako urte baten ostean.
Vueltako azken etapa bertan behera utzi dute Madrilen, Gazako genozidioa salatzeko protestak direla eta
Milaka manifestarik errepidea hartu dute Madril erdigunean, eta Poliziak haien kontra egin du. Istiluak izan dira, eta antolatzaileek etapa bertan behera uztea erabaki dute.
Vingegaard nagusitu da Bola del Mundon, eta Vuelta erabakita utzi du
Vingegaardek helmugatik 1,2 km-ra jo du erasoa, eta ia lau orduko denbora eginda irabazi du etapa. Sepp Kuss taldekidea helmugaratu da jarraian, 11 segundora, eta Jai Hindley australiarra, ondoren, 13ra.