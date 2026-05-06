Espainiako Itzulia: 4. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Lotte Kopeckyk irabazi du laugarren etapa esprintean, eta lider maillota jantzi du

SD Worx taldeko belgikarrak bere indarra baliatu du gaurko esprintean, aldez aurretik bi aldiz bigarren sailkatu ondoren. Gainera, Kopecky da Vueltako lider berria, 10 segundoko gainsariari esker, 6 segundoko aldea du Kochekiko eta 12koa Kerbaolekiko.

Kopecky-cuarta-etapa-Vuelta

Lotte Kopecky belgikarra (SD Worx), helmugan. Argazkia: Europa Press

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Lotte Kopecky (SD Worx) belgikarrak, bi aldiz munduko txapeldunak, nagusitasunez irabazi du esprintean Espainiako Vueltako laugarren etapa. Gaur 115,6 kilometroko ibilbideak Monforte de Lemos eta Antas de Ulla lotu ditu, Lugo probintzian.

Kopeckyk bere indarra baliatu du gaurko esprintean, aldez aurretik bi aldiz bigarren sailkatu ondoren. Belgikarrak 3 ordu., 7 minutu eta 11 segundoko denbora egin du, 37,1 kilometro orduko batez besteko abiaduran. Bigarren postua Anna Van der Breggen (SD Worx) herbeheretarrarentzat izan da, eta hirugarrena Patrizia Paternoster (Liv Alula) italiarrarentzat.

Kopecky, 10 segundoko gainsariari esker, lider berria da 6 segundoko aldearekin Franziska Koch (FDJ) alemaniarrarekiko, eta 12 Cedrine Kerbaol (EF Education) bretoiarekiko.

Ostegun honetan bosgarren etapa jokatuko da, Leon eta Astorga artean, 119,6 kilometroko ibilbidearekin.

 

Results powered by FirstCycling.com

Cédrine Kerbaolek (EF Education) irabazi du Espainiako Itzuliko hirugarren etapa eta Franziska Kochek (FDJ) jarraitzen du lider
Shari Bossuytek irabazi du Espainiako Itzuliko bigarren etapa esprintean, eta Franziska Koch da lider berria
Noemi Rüegg suitzarra, Vueltako lehen liderra
UCI World Tour Txirrindularitza Espainiako Vuelta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X