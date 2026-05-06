Lotte Kopeckyk irabazi du laugarren etapa esprintean, eta lider maillota jantzi du
SD Worx taldeko belgikarrak bere indarra baliatu du gaurko esprintean, aldez aurretik bi aldiz bigarren sailkatu ondoren. Gainera, Kopecky da Vueltako lider berria, 10 segundoko gainsariari esker, 6 segundoko aldea du Kochekiko eta 12koa Kerbaolekiko.
Lotte Kopecky (SD Worx) belgikarrak, bi aldiz munduko txapeldunak, nagusitasunez irabazi du esprintean Espainiako Vueltako laugarren etapa. Gaur 115,6 kilometroko ibilbideak Monforte de Lemos eta Antas de Ulla lotu ditu, Lugo probintzian.
Kopeckyk bere indarra baliatu du gaurko esprintean, aldez aurretik bi aldiz bigarren sailkatu ondoren. Belgikarrak 3 ordu., 7 minutu eta 11 segundoko denbora egin du, 37,1 kilometro orduko batez besteko abiaduran. Bigarren postua Anna Van der Breggen (SD Worx) herbeheretarrarentzat izan da, eta hirugarrena Patrizia Paternoster (Liv Alula) italiarrarentzat.
Kopecky, 10 segundoko gainsariari esker, lider berria da 6 segundoko aldearekin Franziska Koch (FDJ) alemaniarrarekiko, eta 12 Cedrine Kerbaol (EF Education) bretoiarekiko.
Ostegun honetan bosgarren etapa jokatuko da, Leon eta Astorga artean, 119,6 kilometroko ibilbidearekin.
