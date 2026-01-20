Caja Rural Seguros RGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Caja Rural-Seguros RGA taldeak ilusioz aurkeztu du denboraldi berria

Caja Rural-Seguros RGA taldeak denboraldia aurkeztu du
18:00 - 20:00
Caja Rural-Seguros RGA taldearen aurkezpena

Azken eguneratzea

Talde nafarra 25 talde onenen artea geratu zen iaz eta horrek jauzi handia egiteko aukera eman dio denboraldia planifikatzerako orduan. Pro team mailako lasterketa guztietan parte hartzeko aukera izanen du.

Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X