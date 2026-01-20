Caja Rural Seguros RGA
Caja Rural-Seguros RGA presenta la nueva temporada con ilusión

Caja Rural-Seguros RGA taldeak denboraldia aurkeztu du
18:00 - 20:00
Presentación del Caja Rural-Seguros RGA
Euskaraz irakurri: Caja Rural-Seguros RGA taldeak ilusioz aurkeztu du denboraldi berria

El año pasado el equipo navarro se quedó entre los 25 mejores equipos y eso le ha permitido dar un gran salto a la hora de planificar la temporada. Ahora, podrá participar en todas las carreras de la categoría pro team. 

