Lointek Gernikak lehen fasean bere borreroa izan zen Pecs garaitu du kanporaketako lehen partidan (62-43)
Bizkaitarrek aise irabazi dute kanporaketako lehen neurketa, datorren asteazkenean Hungariako Lauber Dezso Sport Hall kantxan jokatuko den itzulerako norgehiagokarako 19 puntuko abantaila lortuz.
Lointek Gernika Bizkaiak NKA Universitas Pecs eta Julia Reisingerova talde hungariarraren izarrarekin topo egin du berriro ostegun honetan Eurocup Women txapelketako final-hamaseirenetan, bi taldeak Multzoen Faseko lehen eta bigarren sailkatu ondoren. Talde gernikarrak kanporaketako lehen norgehiagoka aise irabazi du (62-43), markagailuan alde polita lortuta.
Gaur Malosten jokatu da joaneko partida, eta asteazkenean Hungariako Lauber Dezso Sport Hall kantxan (18:00etan) erabakiko da kanporaketa itzulerako neurketan.
Lehen fasean, NKA Universitasek bi norgehiagokak irabazi zizkion Gernikari, 40 minutu berdinduta egon ondoren. Azkenean, Julia Reisingerova Txekiar Errepublikako pibota (1,94 metro) erabakigarria izan zen bi partidetan.
Gaur Reisengerovak bi falta egin ditu laster, partidako lehen lau minutuetan, lehen laurden oso parekatu batean. Talde bizkaitarra ia partzial osoan zehar markagailuan atzetik izan da, baina Hungariako taldearen errenta eskasa izan denez, Olaetak azken unean sartutako hiruko bati esker Lointek puntu bat goitik joanda lehendabiziko atsedenaldira (20-19).
Bigarren laurdenean, Txekiar Errepublikako pibotak hirugarren falta egin du bosgarren minutuan. Josepovits ordezko pibotak ere bi falta egin ditu, Jankovicen lan neketsuari esker. Hegaleko serbiarra bikain aritu da lehen zatian (10 puntu eta 5 errebote). Bizkaitarrak aurretik joan dira atsedenaldira (31-26), nahiz eta lehen zatian 10 baloi galdu dituzten.
Atsedenaldiaren ostean, Reisengerovak laugarren falta egin du. Gainera, Lucas Fernandezen taldeak oso ondo hasi du bigarren zatia. Hala ere, gauzak apur bat okertu dira hirugarren laurdenaren erdian eta hungariarrek aldea murriztu dute markagailuan (41-34).
Azken laurdenean, talde bizkaitarrak partida osoan zehar egindako lan bikainari amaiera ezin hobea eman dio eta hungariar taldea bere onetik atera du. Gainera, Reisengerova kanporatua izan da faltengatik eta epaileek falta teknikoa adierazio diote hungariarren aulkiari. Lointekek 19 puntuko errentarekin itxi du partida, eta abantaila Hungarian defendatu beharko du.
Fitxa teknikoa:
62 - Lointek Gernika (20+11+10+21): Olaeta (8), Adams (9), Westerik (10), Jankovic (17), Bessoir (10) -hasierako bostekoa- Castedo (6), Krnjic (-) eta Matarranz (2).
43 - NKA Universitas Pecs (19+7+8+9): Ratkai (5), Dul (9), Torok (12), Varga (2), Reisingerova (5) -hasierako bostekoa- Olawuyi (4), Josepovits (-) eta Toth (6).
Laurdenak: 20-19, 31-26 (atsedenaldia), 41-34 eta 62-43 (bukaera).
Epaileak: James Kerry Dominique (Gibraltar), Hugo Blanco Marques (Portugal) eta Josh Bowe (Erresuma Batua). Resingerova egotzi dute faltengatik (35.m).
