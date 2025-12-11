Lointek Gernika noquea a su verdugo en la primera fase, el Pecs, en el primer partido de la eliminatoria (62-43)
El Lointek Gernika Bizkaia ha vuelto a toparse este jueves con el NKA Universitas Pecs y su estrella Julia Reisingerova en los dieciseisavos de final de la Eurocup Women, primera eliminatoria tras una Fase de Grupos en la que ambos equipos se clasificaron como primero y segundo del Grupo C. Las vizcaínas han ganado con solvencia el primer envite (62-43), logrando una ventaja considerable.
Se trata de una ronda a dos partidos con la ida de este jueves en Maloste y la vuelta el próximo miércoles en cancha húngara, el Lauber Dezsö Sport Hall de Pecs (18:00 horas).
En la primera fase el NKA Universitas ganó los dos partidos al Gernika tras 40 minutos igualadísimos que acabó decidiendo la pívot checa (1,94 metros), vieja conocida del conjunto vizcaíno.
Hoy Reisengerova se ha cargado pronto de dos faltas, en los primeros cuatro minutos de partido, en un primer cuarto muy igualado. El equipo vizcaíno ha ido a remolque prácticamente durante todo el parcial, pero la renta del conjunto húngaro era exigua por lo que un triple de Olaeta en el último instante ha hecho que el Lointek acabase un punto arriba (20-19).
En el segundo cuarto, la pívot checa, ya condicionada, ha hecho su tercera falta a los cinco minutos. La pívot reserva del equipo húngaro, Josepovits, también se ha cargado de dos faltas, gracias al arduo trabajo de Jankovic, con una actuación reseñable en la primera parte (10 puntos y 5 rebotes). Las vizcaínas se han ido por delante al descanso (31-26), a pesar de haber perdido 10 balones en la primera mitad.
Tras el descanso, Reisengerova ha hecho su cuarta falta, buscada por las jugadoras del quinteto gernikarra. Además, las de Lucas Fernández han comenzado la segunda parte muy entonadas e intensas. Sin embargo, las cosas se han torcido un poco mediado el tercer cuarto y el conjunto húngaro ha recortado la distancia en el luminoso (41-34).
En el último cuarto, el conjunto vizcaíno ha culminado el gran trabajo realizado durante todo el choque y ha terminado por desquiciar al equipo húngaro. Además, ha sucedido lo que se veía venir durante todo el encuentro Reisengerova ha sido eliminada por faltas y los colegiados ha señalado técnica al banquillo húngaro. Lointek ha cerrado el partido con una magnifica renta de 19 puntos, que deberá defender en Hungría.
Ficha técnica:
62 - Lointek Gernika (20+11+10+21): Olaeta (8), Adams (9), Westerik (10), Jankovic (17), Bessoir (10) -quinteto inicial- Castedo (6), Krnjic (-) y Matarranz (2).
43 - NKA Universitas Pecs (19+7+8+9): Ratkai (5), Dul (9), Torok (12), Varga (2), Reisingerova (5) -quinteto inicial- Olawuyi (4), Josepovits (-) y Toth (6).
Parciales: 20-19, 31-26 (descanso), 41-34 y 62-43 (final).
Árbitros: James Kerry Dominique (Gibraltar), Hugo Blanco Marqués (Portugal) y Josh Bowe (Gran Bretaña). Eliminaron por cinco faltas a Resingerova (m.35).
Te puede interesar
El Lointek Gernika jugará ante el Universitas Pecs en la primera eliminatoria del play-off de la Eurocup
Las de Lucas Fernández disputarán el partido de ida en casa, en Maloste, el 11 de diciembre, en tanto que el encuentro de vuelta, en Pecs, tendrá lugar el 18 de diciembre. El Lointek Gernika y el Universitas Pecs ya se han enfrentado dos veces, en la fase regular.
Lointek Gernika sufre y pierde ante el Ramla, pero salva el average y se clasifica como segundo (62-64)
El equipo dirigido por Lucas Fernández ha estado por detrás en el marcador durante casi todo el partido y en vario momentos ha estado cerca de perder el average, pero finalmente se ha acercado lo suficiente para certificar su pase.
Lointek Gernika golpea primero en Sofía y vence al Elitzur Ramla en el primer envite (65-81)
El equipo vizcaíno se ha ido por detrás en el marcador al término del primer cuarto tras un mal inicio, pero ha dominado en el resto de parciales para dar el primer paso en el objetivo de la clasificación.
El Gernika KESB jugará en Sofía sus dos partidos europeos ante el Elitzur Ramla
El club vizcaíno ha confirmado que disputará en Bulgaria, y a puerta cerrada, sus duelos de EuroCup Women ante el equipo israelí.
El Lointek Gernika cae ante el Universitas Pécs, en Maloste (63-66)
En un partido muy igualado, que los dos equipos han tenido opciones de ganar, las de Lucas Fernández han caído, finalmente, ante el líder del grupo C.
El Lointek Gernika resuelve el trámite en Portugal en el último cuarto (48-82)
El conjunto de Lucas Fernández obtuvo, así, su segunda victoria en esta primera fase de la Eurocup, la primera fuera de casa esta temporada.
Lointek Gernika Bizkaia ficha a la pívot serbia Sara Krnjic
La experimentada pívot serbia, de 193 centímetros de altura, había comenzado esta campaña en la liga en su país, aunque los últimos años ha jugado en la liga húngara.
El Lointek Gernika pierde en el último suspiro ante el NKA Pécs (62-60)
Una canasta sobre la bocina frustra la remontada del conjunto vizcaíno, que ha rozado la victoria en un final de infarto en Hungría.
Lointek Gernika arranca la Eurocopa con autoridad ante el Uniao Sportiva (82-61)
El conjunto vizcaíno firma un debut convincente en Maloste, donde ha dominado de principio a fin a un rival portugués que solo ha logrado inquietar en un tramo del tercer cuarto.