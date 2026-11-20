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Ponsarnau: “Debemos pasar página de Murcia y abrir la del derbi, muy motivadora"
Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, ha subrayado la necesidad de "aprender y pasar página" de la derrota encajada la pasada jornada en Miribilla frente al UCAM Murcia y abrir "la página del derbi" vasco frente al Kosner Baskonia que ve "sin ninguna duda, muy motivadora".
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