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Manex Ansorregi, Bilbao Basket: “He conseguido cumplir mi sueño por mí mismo”
El jugador del Bilbao Basket Manex Ansorregi cuenta en esta entrevista cómo se ha adaptado al equipo desde su incorporación.
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