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Surne Bilbao gogor tematu behar izan da San Pablo Burgos eraisteko (96-87)
Surne Bilbaok landutako garaipena lortu du Recoletas Salud San Pablo Burgos taldearen aurka (96-87). Partida oso orekatua izan da, eta etxekoek lan egin behar izan dute, azken laurdenean 12 puntuko desabantaila berdindu duen aurkari oldarkor baten erresistentzia gainditzeko.
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