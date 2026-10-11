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Surne Bilbao gogor tematu behar izan da San Pablo Burgos eraisteko (96-87)

Iragarkia
BURGO, 11/10/2026.- El escolta del Bilbao Harald Frey (i) tira a canasta ante el escolta del Burgos Raúl Lobaco (d) durante el encuentro de la Liga Endesa entre San Pablo Burgos y Surne Bilbao celebrado este domingo en el Bilbao Arena. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Surne Bilbao vs. San Pablo Burgos. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Surne Bilbaok landutako garaipena lortu du Recoletas Salud San Pablo Burgos taldearen aurka (96-87). Partida oso orekatua izan da, eta etxekoek lan egin behar izan dute, azken laurdenean 12 puntuko desabantaila berdindu duen aurkari oldarkor baten erresistentzia gainditzeko.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

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